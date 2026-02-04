Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Latina, Condò: "Il 70-80% del nostro mercato era già concluso l'8 gennaio"

Claudia Marrone
Oggi alle 22:41Serie C
Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo del Latina Luigi Condò, che ha fatto il punto della situazione in casa pontina, partendo dalla finale di Coppa Italia Serie C raggiunta: "Per noi è motivo di grande soddisfazione e orgoglio, perché era impensabile ai nastri di partenza immaginare il Latina finalista della Coppa Italia. È una cosa che, secondo me, è stata costruita, perché non è stata regalata, ma questo non ci deve distogliere dalla realtà del campionato, che è molto difficile, con squadre molto forti. La finale di Coppa Italia per noi rimarrà nella storia, perché nessuno potrà togliercela, ma allo stesso tempo dobbiamo pensare al campionato, che è complicato, e dobbiamo cercare di continuare a fare bene".

Ricordiamo però che l’eventuale vittoria della Coppa Italia darebbe anche una posizione importante in chiave playoff...
"Sì, ma perché questo accada devono verificarsi due condizioni difficili: la prima è vincere la Coppa Italia, la seconda è restare fuori dai playout. Noi siamo consapevoli del campionato che dobbiamo affrontare, perché siamo una squadra che ha come obiettivo la salvezza".

Tema del giorno, però, anche il calciomercato: che giudizio dà al vostro?
"Intanto, voglio dire che a mio avviso si sono rinforzate tutte le squadre, sia quelle di alta classifica che quelle di medio-bassa classifica: non c’è una società che non abbia fatto operazioni, ma quando si arriva a questo punto della stagione è normale che le società facciano qualche sacrificio in più per raggiungere i propri obiettivi. Noi abbiamo cercato di anticipare i tempi: il 70-80% del nostro mercato era già concluso l’8 gennaio. Abbiamo provato a muoverci in anticipo per non finire nel calderone di situazioni che poi rischiano di non incastrarsi. Successivamente abbiamo chiuso con qualche uscita e con l’acquisto di Sylla quattro giorni fa. Non abbiamo cambiato molto rispetto all’inizio della stagione: sono arrivati giocatori bravi e importanti, così come lo erano quelli già presenti, e abbiamo puntato anche su diversi giovani. Non dimentichiamo che il Latina aveva un’età media di 23 anni, ora salita a circa 24: resta comunque una squadra molto giovane".

(Per ascoltare l'intervista integrale, clicca sul podcast allegato)

Latina, Condò: "Il 70-80% del nostro mercato era già concluso l'8 gennaio"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Immagine news podcast primo piano Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A Ascolta il podcast
