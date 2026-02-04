TMW Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park

Inizia ufficialmente oggi l'era di Fabio Paratici come nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina e proprio in questi minuti il dirigente ex Juventus, che si è appena liberato dal contratto con il Tottenham, ha fatto il suo arrivo al Viola Park.

Paratici si insedia adesso a tutti gli effetti come responsabile della squadra mercato della Fiorentina, con l'obiettivo intanto di portare in fondo al meglio questa stagione nella quale è arrivato in corso d'opera, per poi costruire la squadra gigliata del futuro. Il precedente DS, che da novembre è Goretti il quale è stato promosso al posto del dimissionario Pradè, rimarrà comunque al suo fianco. E nella giornata di domani, alle ore 13, Paratici si presenterà nelle sue nuove vesti parlando in conferenza stampa dal Viola Park.

La Fiorentina aveva già fatto sapere da tre settimane circa che proprio oggi sarebbe iniziato il nuovo corso dirigenziale con Paratici. Si leggeva, nel comunicato ufficiale diramato dalla società viola il 14 gennaio scorso: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina". E da adesso, ci sarà da passare dalle parole ai fatti.