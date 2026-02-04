TMW Radio Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti

Il Milan si mette in scia all'Inter e tiene a distanza Napoli e Juventus, in corsa per la zona Champions, oltre a Como e Roma. ma cosa deve fare la squadra rossonera ora: pensare all'Inter o a guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti di TMW Radio.

Mimmo Cugini: "Allegri è troppo furbo, continuerà a dire che a lui interessa il quarto posto. La realtà del campo dice che il Milan è la vera antagonista dell'Inter, che a meno di cataclismi è lanciata verso il titolo, vista la distanza delle altre".

Fabio Ravezzani: "Io guarderei dietro, perché ho visto i dati di Calcio e Finanza della situazione economica dei vari club. Ed emerge che il Milan in un anno ha fatto +86 mln. Cosa vuol dire? Che se misuriamo il miglioramento di una squadra sugli investimenti, il Milan è quello che ha disinvestito maggiormente sulla rosa e il fatto che sia secondo è merito di Allegri, delle circostanze a volte, ma la prospettiva del Milan ora è di avere al meglio Leao e Pulisic".

Paolo Pacchioni: "Il Milan guarda avanti. Quello di Allegri è uno specchietto per le allodole. E' ovvio che il Milan punti allo Scudetto. Quando resti lì davanti, ovvio che aumenta l'autostima e non pensi a guardarti dietro".

Guido De Carolis: "Deve guardare avanti, Allegri non guarda mai indietro. l'obiettivo è la Champions, ma uno come Allegri, che ha vinto tanto e sa che c'è l'occasione, guarda avanti. Allegri sul rush finale è una brutta bestia, anche perché non ha coppe".

Filippo Galli: "Credo che in cuor suo Allegri, dall'inizio, pensi anche a qualcosa in più del quarto posto. Poi ovvio che deve gettare acqua sul fuoco. Credo che lui e anche i giocatori guardino avanti".

Francesco Oppini: "L'Inter è la favorita da inizio stagione, il Milan mi ha fatto ricredere. La squadra di Allegri mi aveva lasciato con l'amaro in bocca contro Como e Roma, col Bologna ho visto una prova diversa, convincente. Occhio che sta crescendo il Milan, che ha fuori ancora dei titolari importanti. E Allegri, visti i trofei vinti, la sa lunga. Se fossi in Chivu non mi fiderei di lui".

Mauro Milanese: "Ovvio che punta allo Scudetto, non ha le coppe. Arrivare quarto non è un traguardo da festeggiare, io credo che sperano di vincere il derby per rilanciarsi in chiave Scudetto, guardano avanti".