4 febbraio 2024, muore Kurt Hamrin a 89 anni. L'eroe della Coppa Coppe 1961

Il 4 febbraio del 2024, a Firenze, si spegne una delle leggende del calcio svedese e della Fiorentina degli anni cinquanta. Kurt Hamrin, il leggendario Uccellino, si spegne a 89 anni. Era arrivato a Firenze 66 anni prima, vestendo la maglia viola per nove stagioni. Esattamente lo stesso identico tempo di Gabriel Omar Batistuta, capace di sorpassarlo con 168 reti in Serie A rispetto alle 150 di Hamrin. Non un centravanti, ma un attaccante che partiva dall'ala destra e saltava l'avversario.

Tra le statistiche più impressionanti di Kurt Hamrin figura un primato ancora imbattuto, cioè la cinquina contro l’Atalanta. Il 2 febbraio 1964, durante il match Atalanta-Fiorentina terminato 1-7, lo svedese mise a segno un pokerissimo. Grazie a questa prestazione, Hamrin resta l'unico calciatore nella storia della Serie A ad aver realizzato cinque reti in una singola partita giocata in trasferta.

Poi arriverà il primo grande successo europeo del calcio italiano, la Coppa delle Coppe 1960-61, trascinatore nella doppia finale contro i Rangers Glasgow. Nel ritorno firmerà anche il due a uno finale dopo lo zero a zero dell'andata. Diventerà fiorentina d'adozione, scegliendo di vivere a Coverciano fino all'ultimo giorno, confermando il legame indissolubile con la città che andava ben oltre il rettangolo verde.