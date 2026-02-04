TMW Roma, Pellegrini maestro delle elementari per un giorno: "Il gol più bello? Nel 3-0 alla Lazio"

Mattinata speciale per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è stato infatti accolto dai bambini dell’I.C. Matteo Ricci, scuola primaria Fiume Giallo, nell’ambito del progetto “Scuola Attiva”, iniziativa promossa da Sport e Salute con la partnership di Adidas per sottolineare l’importanza della pratica sportiva fin dall’infanzia. Il numero 7 giallorosso ha vestito i panni di maestro per un giorno, seguendo da vicino tutte e cinque le “stazioni” sportive allestite nella palestra dell’istituto e partecipando alle attività insieme ai bambini e ai tecnici di Sport e Salute.

Spazio poi alle domande degli alunni. Sul gol più bello della carriera, Pellegrini non ha dubbi: “Quello nel derby contro la Lazio, nel 3-0”. Alla domanda sui compagni di squadra a cui è più legato, il capitano indica due nomi: “Uno lo conoscete tutti, è Gianluca Mancini. L’altro è Missiroli”. Inevitabile anche un passaggio sulla Conference League vinta nel 2022: “Ho vinto un solo trofeo, ma vale per mille”.

Infine, uno sguardo al futuro, lontano dal campo: “Ho tre bambini più piccoli di voi. Il mio sogno è che stiano sempre bene”, ha concluso Pellegrini, salutato dall’applauso dei piccoli studenti.