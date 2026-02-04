Catanzaro, Polito: "Gliozzi avrebbe creato squilibrio salariale, con ripercussioni sul gruppo"

Conferenza stampa odierna in casa Catanzaro, con il Direttore Sportivo Ciro Polito che non ha solo fatto il punto sulle operazioni, ma ha spiegato dettagliatamente il perché alcune non sono state fatte, come a esempio quella che avrebbe portato in giallorosso Ettore Gliozzi del Modena oppure un difensore esperto.

Ecco le parole dell'uomo mercato della aquile: "Quando arriva un giocatore esperto bisogna chiedersi chi dovrebbe aspettare per giocare: qui, del resto, ci sono titolari consolidati e altri che spingono forte. Quando operiamo, dobbiamo scegliere un profilo che possa integrarsi nel gruppo, contribuire alla squadra e, al tempo stesso, sviluppare le proprie potenzialità. E vi dico anche del reparto avanzato: abbiamo attaccanti che ci danno soddisfazioni e inserire un altro nome, solo per il gusto di farlo, avrebbe potuto compromettere un equilibrio costruito nel tempo. Gliozzi del Modena avrebbe creato uno squilibrio importante a livello salariale, con ripercussioni sull’intero gruppo".

Parole, queste, che non lasciano spazio a interpretazioni, e che chiariscono definitivamente le strategie di mercato del club.