Inter, Chivu: "Il mercato è sempre bastardo, a noi interessa continuare a lavorare"

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il match contro il Torino vinto per 2-1 e valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Un voto a questa Inter?

"Io non do voti, non sono giornalista e non faccio il fantacalcio: sono contento della prestazione, per quello che siamo riusciti a fare. Nel finale soffri un po' e viene fuori l'orgoglio dell'avversario. Contenti della vittoria e del passaggio del turno".

Senza il Milan, fareste un campionato a parte: è così?

"Vogliamo essere competitivi e dare continuità a quanto di buono è stato fatto fino ad ora. Andiamo avanti con convinzione e lavoro, sapendo che possiamo migliorare".

Sei riuscito a tenere a casa giocatori che hanno dato tanto.

"Sappiamo con chi abbiamo a che fare, sono partite in cui hai bisogno di energia. E' stata una scelta in base a chi oggi ne avevano di energie. Dobbiamo gestire bene quello che sarà il nostro febbraio. Faccio i complimenti ai due ragazzi dell'Under 23, ai responsabili del Settore Giovanile e a coloro che li hanno allenati. Faccio i complimenti anche a Vecchi, allenatore dell'Under 23: allena ragazzi che piano piano possono essere utili anche a noi".

Il gruppo va bene così o ti aspettavi qualcosa dal mercato?

"Una squadra può sempre migliorare, a prescindere dal mercato. Si parla spesso di quello che ci servirebbe, non sempre va a buon fine e a noi va bene così. La società ha provato fino alla fine a fare quello che abbiamo richiesto, ma non è andata e il mercato è sempre bastardo. A noi interessa lavorare e continuare a battere colpo su colpo per quello che è il proseguo della stagione".

La semifinale di andata pochi giorni prima del derby: la preoccupa?

"Io non sono mai preoccupato, a me piace giocare. L'ambizione non deve mai mancare in una squadra come l'Inter, ma senza che sfoci nell'ossessione. Abbiamo un gruppo di giocatori validi, che rispondono sempre pronti e ci danno una grossa mano".