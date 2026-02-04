Sabatini: "Lotito è il presidente delle grandi imprese che sbaglia sempre le piccole cose"

L'idea di Walter Sabatini su Claudio Lotito è chiara e forse lo descrive davvero al meglio. Ai microfoni di Radiosei, il dirigente ne ha parlato così: "È il presidente delle grandi imprese e sbaglia sempre le piccole cose, che nel calcio sono grandi. Che la Lazio sia della gente, lo deve sottoscrivere. I club sono dei tifosi, loro fanno la storia dei club, quindi bisogna coinvolgerli, renderli importanti. Il calcio è di chi lo ama".

Sabatini è innamorato di Maurizio Sarri e non ha paura a ribadirlo: "È un mio grande rammarico e lui lo sa. Quando allenava vicino Arezzo, dove ero direttore, ho fatto il tragico errore di non prenderlo. Grande rammarico per lui e Bielsa, parlando di allenatori".

Lui però andava d'accordo con Claudio Lotito: "Il rapporto era meraviglioso, ma anche quotidianamente litigioso, litigavamo finché non si addormentava. Però è stata un’esperienza molto bella della mia vita. Lo dico sempre: in una tavolata amichevole è il protagonista, fa ridere tutti. Poi quando si parla di soldi è meno simpatico. Il player trading è la salvezza dei club. Serve lavorare con il mercato".