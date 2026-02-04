Torino, Baroni: "Siamo sempre stati in partita. Prati? Un ragazzo in cui credevamo"

L’allenatore Torino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sfida contro l’Inter persa per 2-1 e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Meritavate di più?

"Sono soddisfatto della prestazione, nel primo tempo siamo stati ordinati ma un po' troppo passivi. Nel secondo tempo molto bene. Potevamo fare meglio sui gol, ma la squadra è viva, sta bene ed è stata sempre in partita. Avevamo tre ragazzi in campo che hanno fatto 2 allenamenti con la squadra, ma sono soddisfatto della prestazione".

Sono queste le prestazioni che vi riavvicinano ai tifosi?

"Assolutamente, la squadra deve dare tutto. Abbiamo iniziato una strada, ci crediamo e tutti insieme dobbiamo cambiare marcia. Questo è il sentimento mio e della squadra. Possiamo fare di più, lo pretendiamo e lo andremo a cercare".

Affiderai a Prati il Toro in mezzo al campo?

"Ha fatto molto bene, è un ragazzo in cui credevamo. Anche Ilkhan sta facendo bene, è un ragazzo giovane. Abbiamo avuto 6 partite in 21 giorni, alcuni le hanno pagate. Adesso stanno rientrando quasi tutti, da domani qualche infortunato verrà a darci una mano. Ci dispiace non aver passato il turno, ma dobbiamo lavorare sulla prestazione con ancora più convinzione".