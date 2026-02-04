Bari, lo scontro diretto col Mantova si avvicina: oggi il quarto allenamento settimanale. Il punto
Come fanno sapere i canali ufficiali del club, e una volta concluso il calciomercato con quindi la rosa al completo, in casa Bari si è svolta quest'oggi la "quarta seduta settimanale per i biancorossi nella marcia di avvicinamento alla sfida contro il Mantova guidato da mister Modesto in programma sul terreno del 'Danilo Martelli-Pata Stadium' a partire dalle ore 15:00 di sabato 7 febbraio".
Non manca quindi un punto sull'infermeria, o meglio, una disamina molto generale sulla rosa, senza entrare però nel dettaglio della stessa: "dopo un prologo in sala video, questo pomeriggio la squadra si è allenata sul terreno sul terreno dell'Antistadio sotto una pioggia battente: apertura dedicata ad un riscaldamento a secco ad intensità crescente, quindi esercitazioni tattiche attacco contro difesa sviluppate su porzioni di campo, quindi sfida a ranghi misti su metà campo. Alcuni elementi della rosa hanno lavorato in maniera dedicata a scopo precauzionale".
Infine, la società fa sapere che per domani, giovedì 5 febbraio, è in programma una seduta di lavoro mattutina
