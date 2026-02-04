Kamate e l'assist all'esordio da titolare con l'Inter: "Ho visto lo spazio e messo il cross"

Issiaka Kamate, esterno che ha esordito da titolare con la prima squadra dell'Inter nel quarto di finale di Coppa Italia poi vinto per 2-1 contro il Torino, anche grazie al suo assist per il primo gol del match, quello segnato da Bonny.

Al termine del match, un emozionato Kamate ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della società nerazzurra: "Siamo stati molto bravi a vincere questa partita, il Torino è un avversario molto forte. Abbiamo dato tutto in campo e abbiamo meritato. Ho visto lo spazio, ho messo quel cross e sono felice per il gol di Bonny. Oggi Chivu prima della partita mi ha dato tanti consigli, mi ha detto di puntare l'uomo e ci ho provato, sono felice. Il mio obiettivo è giocare nell’Inter con i grandi, come tutti. Tutti mi ispirano, sono bravi e cerco di rubare tanto da loro, ad esempio Bonny e Thuram. È stato bravo Bonny a metterla dentro".