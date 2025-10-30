Restelli sull'esonero di Pioli: "Una squadra ambiziosa avrebbe già fatto questo passo"

Maurizio Restelli, ex centrocampista viola, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" del deludente centrocampo viola e del comportamento della squadra in questo momento complicato: "Male, si procede male. Si spera nel consueto risultato positivo, stiamo attendendo da inizio campionato una vittoria che dia un senso a questa squadra. Io ho giocato con squadre che dovevano lottare per non retrocedere, ma alla fine non c'è stata questa lotta. Adesso io vedo una fragilità caratteriale che non vedevo da tempo, con Italiano e Palladino c'erano delle reazioni. Io a inizio stagione mi aspettavo un anno positivo, con una squadra completa e un allenatore di rango, però una cosa che ho notato è la preparazione atletica inferiore a quella degli altri, perché arriviamo sempre dopo degli avversari. Questo ti porta ad avere un peso maggiore nella partita, ti porta ad andare in affanno".

Il centrocampo è stato indebolito rispetto all'anno scorso?

"Non c'è dubbio, anche se le previsioni erano diverse. Da Fagioli ci si aspettavano cose diverse, Ndour doveva essere titolare, come Fazzini. Questo centrocampo crea un problema per tutta la squadra, perché la difesa è sempre sotto pressione e in attacco non arrivano palloni".

Pensa che Pioli dovesse essere già stato esonerato dopo 9 partite senza vittoria?

"È una domanda interessante, perché da altre parti avrebbero già presi provvedimenti. È difficile, servirebbe lo psicologo. Una squadra ambiziosa avrebbe già fatto il passo, il non aver fatto questo passo vuol dire che non c'è un'idea per risolvere la situazione".