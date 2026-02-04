Hellas Verona, Zanzi: "Sammarco per noi è la scelta giusta. Non pensiamo alla retrocessione"

Il presidente esecutivo dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, ha parlato oggi in conferenza stampa per spiegare le mosse sul mercato del club scaligero e spiegato che l'ipotesi retrocessione non è il pensiero del club: "Prima di tutto oggi pensiamo a salvarci. Se dovesse accadere altro saremo pronti a lottare subito per tornare in Serie A. Ma non pensiamo a questa cosa. Questo progetto è a lungo termine. Noi quando siamo arrivati non abbiamo detto che sarebbe stato sicuro rimanere in Serie A, ma che era un obiettivo, poi c'è anche il campo, dove ci può essere un autogol, per esempio. Nel calcio non c'è una scienza esatta, ma rimaniamo molto fiduciosi sul nostro progetto a lungo termine ed anche a lungo termine".

Sammarco ad interim: dipende dalla gara di venerdì?

"Non è stata una scelta facile, Zanetti ha dato tutto per questa squadra, è un bravo allenatore e gli auguriamo tutto il meglio. A volte nel calcio per cambiare la situazione bisogna fare un cambio. Abbiamo seguito quotidianamente la squadra, anche quando c'erano sconfitte ritenevamo che l'atteggiamento fosse giusto, così come lo spirito. Fino a quando abbiamo visto che mancava qualche cosa e abbiamo condiviso questa scelta, principalmente noi della società con Sean (Sogliano, n.d.r.) di fare un cambio. Sammarco per noi è la scelta giusta. In questi momenti non si cerca uno che dia un'immagine. Noi dobbiamo vincere e per farlo lui è la scelta giusta. Una persona di questa società, che conosce Verona, ha giocato in Serie A, conosce bene l'ambiente, è pronto subito. Abbiamo fatto una scelta velocissima, non possiamo aspettare che venga qualcuno che magari non abbia la voglia di venire qua e lottare. Abbiamo fatto sondaggi con altri allenatori, ma alla fine dobbiamo vincere venerdì, per questo abbiamo fatto questa scelta".

Ci sono stati degli errori? Quali sentite di aver fatto?

"Non penso che alcuna persona nel mondo non faccia errori. Però la volontà c'è sempre stata, abbiamo sempre messo tutto e continuiamo a farlo. A livello tecnico, abbiamo avuto anche tanti infortuni e sfortuna. Errori a livello di progetto quindi no. Guardando indietro a posteriori è sempre facile dire: 'Se giocava uno o giocava l'altro, sarebbe andata diversamente'. Noi guardiamo avanti sempre".