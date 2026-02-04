Serie B, ufficializzate date e orari dalla 30ª alla 32ª giornata del campionato 2025-26
Con una nota ufficiale, la Lega B ha quest'oggi ufficializzato date e orari dalla 30ª alla 32ª giornata del campionato 2025-26, match, quelli indicati, che si giocheranno nel mese di marzo, con annesso turno infrasettimanale.
Ecco il calendario:
30ª GIORNATA
Modena - Spezia: venerdì 13 marzo 2026, ore 20.30
Bari - Reggiana: sabato 14 marzo 2026, ore 15.00
Cesena – Frosinone: sabato 14 marzo 2026, ore 15.00
Empoli - Mantova: sabato 14 marzo 2026, ore 15.00
Juve Stabia – Carrarese: sabato 14 marzo 2026, ore 15.00
Padova – Catanzaro: sabato 14 marzo 2026, ore 15.00
Monza – Palermo: sabato 14 marzo 2026, ore 17.15
Sampdoria – Venezia: sabato 14 marzo 2026, ore 19.30
Virtus Entella - Avellino: domenica 15 marzo 2026, ore 15.00
Sudtirol – Pescara: domenica 15 marzo 2026, ore 17.15
31ª GIORNATA
Palermo – Juve Stabia: martedì 17 marzo 2026, ore 19.00
Catanzaro – Modena: martedì 17 marzo 2026, ore 20.00
Mantova - Cesena: martedì 17 marzo 2026, ore 20.00
Reggiana – Monza: martedì 17 marzo 2026, ore 20.00
Spezia - Empoli: martedì 17 marzo 2026, ore 20.00
Venezia – Padova: martedì 17 marzo 2026, ore 20.00
Frosinone - Bari: mercoledì 18 marzo 2026, ore 19.00
Avellino - Sudtirol: mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.00
Carrarese - Sampdoria: mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.00
Pescara – Virtus Entella: mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.00
32ª GIORNATA
Cesena - Catanzaro: sabato 21 marzo 2026, ore 15.00
Juve Stabia - Spezia: sabato 21 marzo 2026, ore 15.00
Padova - Palermo: sabato 21 marzo 2026, ore 15.00
Monza – Venezia: sabato 21 marzo 2026, ore 17.15
Modena – Mantova: sabato 21 marzo 2026, ore 19.30
Bari - Carrarese: domenica 22 marzo 2026, ore 15.00
Empoli – Pescara: domenica 22 marzo 2026, ore 15.00
Sudtirol - Frosinone: domenica 22 marzo 2026, ore 15.00
Sampdoria – Avellino: domenica 22 marzo 2026, ore 17.15
Virtus Entella – Reggiana: domenica 22 marzo 2026, ore 19.30
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.