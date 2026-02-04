Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Fiorentina, comunicate cinque cessioni dalla Primavera. Tre a titolo definitivo

Fiorentina, comunicate cinque cessioni dalla Primavera. Tre a titolo definitivo
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Dimitri Conti
Oggi alle 17:25
Dimitri Conti

La Fiorentina ha fatto un punto di fine mercato sulle trattative completate e questo è arrivato anche per la squadra Primavera. Dal comunicato della società toscana si apprendono quindi anche alcune cessioni ufficiali che non erano state rese note in precedenza dalle parti direttamente interessate.

Eccole di seguito:

Batignani Francesco (2007): Trasferimento a titolo temporaneo alla società ASD Terranuova Traiana fino al 30 giugno 2026.

Bilobrk Ante (2007): Trasferimento a titolo definitivo alla società NK Rudes (Croazia).

Diallo Mamadou Alpha (2007): Trasferimento a titolo temporaneo alla società Fussball Club Südtirol fino al 30 giugno 2026.

Kaba Karamoko (2008): Trasferimento a titolo definitivo alla società US Cremonese.

Maiorana Stefano (2007): Trasferimento a titolo definitivo alla società Venezia FC.

Se ne trovano poi anche altre due, che però erano ben note:

Tarantino Jacopo (2005): Trasferimento a titolo temporaneo alla società SS Audace Cerignola fino al 30 giugno 2026.

Vannucchi Tommaso (2007): Trasferimento a titolo temporaneo alla società Cosenza Calcio fino al 30 giugno 2026.

