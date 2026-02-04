TMW Radio Bucchioni: "Juve, nessuna illusione per il rinnovo di Yildiz. E sul Napoli dico..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del giornalista Enzo Bucchioni.

Juve, si va verso il rinnovo per Yildiz:

"Al di là dei numeri, è evidente che sia il punto di riferimento della Juve. non da oggi. Questi rinnovi sono cose da fare, per dare stabilità a un progetto. I rinnovi però, ce lo dice l'esperienza, che valgono poco. Dipenderà da come evolve il progetto e quali saranno gli obiettivi. Se Yildiz diventerà un numero uno verranno a cercartelo e 6 mln sono comunque pochi se guardi alla Premier, mentre per la Juve tantissimi. Ok, applausi per il rinnovo ma nessuna illusione che rimanga fino al 2030. Lo farà se vedrà cose serie e se ci sarà stabilità e si comincerà a vincere. Dai comunque anche una stabilità al giocatore e gli manifesti un grande senso di appartenenza, che aiuta in un processo di crescita di un ragazzo".

Spalletti ha fatto dimenticare Conte ai tifosi?

"Spalletti è questo, l'unico dubbio che potevamo avere era come tornava dall'esperienza della Nazionale. Col suo carattere tosto ha tratto da questa delusione una forza ulteriore, per dimostrare che è quello di Napoli, di Roma e non solo. E' uno che ha un orgoglio smisurato. La caduta in Nazionale lo ha fatto diventare più forte e avrà fatto capire questa forza anche ai giocatori. Il tempo è stato brevissimo e ha avuto un grande impatto, è stato clamoroso il suo impatto".

Lotta Champions sempre più serrata: il borsino attuale?

"Il Napoli è la squadra più in difficoltà, ora ha perso anche il capitano Di Lorenzo, una perdita che si somma alle altre molto importanti. Fra la Roma e la Juventus sarà una gara equa, entrambe hanno ancora le coppe e sono in crescita. In questo momento vedo davanti la Juve, con Holm e Boga che completano due lacune che c'erano".

Cosa aggiunge sul Napoli?

"Sta facendo grande fatica, ha elementi importanti fuori, questo fa dire che il Napoli, che partita favorito, fa fatica e deve stare attento a non scivolare perchè le altre stanno crescendo".

Come valuta il mercato della Juve?

"Per me non è così fallimentare. Holm e Boga qualcosa potranno portare. Manca un centravanti con le caratteristiche che vuole Spalletti, ma è difficile portarlo a gennaio. Poi a marzo tornerà Vlahovic...".