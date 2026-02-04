Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Bucchioni: "Juve, nessuna illusione per il rinnovo di Yildiz. E sul Napoli dico..."

Bucchioni: "Juve, nessuna illusione per il rinnovo di Yildiz. E sul Napoli dico..."TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:15Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del giornalista Enzo Bucchioni.

Juve, si va verso il rinnovo per Yildiz:
"Al di là dei numeri, è evidente che sia il punto di riferimento della Juve. non da oggi. Questi rinnovi sono cose da fare, per dare stabilità a un progetto. I rinnovi però, ce lo dice l'esperienza, che valgono poco. Dipenderà da come evolve il progetto e quali saranno gli obiettivi. Se Yildiz diventerà un numero uno verranno a cercartelo e 6 mln sono comunque pochi se guardi alla Premier, mentre per la Juve tantissimi. Ok, applausi per il rinnovo ma nessuna illusione che rimanga fino al 2030. Lo farà se vedrà cose serie e se ci sarà stabilità e si comincerà a vincere. Dai comunque anche una stabilità al giocatore e gli manifesti un grande senso di appartenenza, che aiuta in un processo di crescita di un ragazzo".

Spalletti ha fatto dimenticare Conte ai tifosi?
"Spalletti è questo, l'unico dubbio che potevamo avere era come tornava dall'esperienza della Nazionale. Col suo carattere tosto ha tratto da questa delusione una forza ulteriore, per dimostrare che è quello di Napoli, di Roma e non solo. E' uno che ha un orgoglio smisurato. La caduta in Nazionale lo ha fatto diventare più forte e avrà fatto capire questa forza anche ai giocatori. Il tempo è stato brevissimo e ha avuto un grande impatto, è stato clamoroso il suo impatto".

Lotta Champions sempre più serrata: il borsino attuale?
"Il Napoli è la squadra più in difficoltà, ora ha perso anche il capitano Di Lorenzo, una perdita che si somma alle altre molto importanti. Fra la Roma e la Juventus sarà una gara equa, entrambe hanno ancora le coppe e sono in crescita. In questo momento vedo davanti la Juve, con Holm e Boga che completano due lacune che c'erano".

Cosa aggiunge sul Napoli?
"Sta facendo grande fatica, ha elementi importanti fuori, questo fa dire che il Napoli, che partita favorito, fa fatica e deve stare attento a non scivolare perchè le altre stanno crescendo".

Come valuta il mercato della Juve?
"Per me non è così fallimentare. Holm e Boga qualcosa potranno portare. Manca un centravanti con le caratteristiche che vuole Spalletti, ma è difficile portarlo a gennaio. Poi a marzo tornerà Vlahovic...".

Articoli correlati
Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto... Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Bucchioni: "Fiorentina, fa rabbia vedere che i nuovi sono fuori condizione" Bucchioni: "Fiorentina, fa rabbia vedere che i nuovi sono fuori condizione"
Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato,... Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Altre notizie Altre Notizie
Bucchioni: "Juve, nessuna illusione per il rinnovo di Yildiz. E sul Napoli dico..."... TMW RadioBucchioni: "Juve, nessuna illusione per il rinnovo di Yildiz. E sul Napoli dico..."
Oppini: "Juve, il rinnovo di Yildiz sarà la prima cosa giusta di Comolli" TMW RadioOppini: "Juve, il rinnovo di Yildiz sarà la prima cosa giusta di Comolli"
Filippo Galli: "Ho visto un Milan diverso a Bologna. Rabiot trascinatore" TMW RadioFilippo Galli: "Ho visto un Milan diverso a Bologna. Rabiot trascinatore"
Ravezzani: "Milan, fai bene a guardarti le spalle. Juve destinata al sorpasso" TMW RadioRavezzani: "Milan, fai bene a guardarti le spalle. Juve destinata al sorpasso"
Il Fifa Museum accoglie un numero record di 430.000 visitatori nel mondo nel 2025... Il Fifa Museum accoglie un numero record di 430.000 visitatori nel mondo nel 2025
Abodi: "Il petardo ad Audero e l'aggressione al poliziotto immagini dello scadimento... Abodi: "Il petardo ad Audero e l'aggressione al poliziotto immagini dello scadimento umano"
Semplici ricorda Nicolas Giani: "E' stato il nostro capitano dei sogni" Esclusiva TMWSemplici ricorda Nicolas Giani: "E' stato il nostro capitano dei sogni"
Gianni Infantino a cena con Marotta, Suwarso, Galliani e... Thohir Gianni Infantino a cena con Marotta, Suwarso, Galliani e... Thohir
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
3 Allegri: "Ho messo quelli che stavano in piedi. Conte? Io dispiaciuto di non giocare la Champions"
4 Mauro: "La Juve ha fatto bene a non prendere nessuno davanti. David ora è accettabile"
5 Inter e Milan hanno investito su due dei migliori giocatori della B per il futuro
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park
Immagine top news n.1 Petardo in Cremonese-Inter, ammenda da 50.000€ e diffida ai nerazzurri: il comunicato
Immagine top news n.2 Roma, Pellegrini maestro delle elementari per un giorno: "Il gol più bello? Nel 3-0 alla Lazio"
Immagine top news n.3 Il tifoso ferito ha perso due falangi. E non è lo stesso che ha lanciato il petardo ad Audero
Immagine top news n.4 Lazio, occhi già al mercato di giugno: prenotato Pedraza, ora la stretta per Diogo Leite
Immagine top news n.5 Che giocatore è Bryan Zaragoza? La Roma aspetta di vedere il suo Conceiçao
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: solo il Como meglio del Milan! In picchiata il Bologna...
Immagine top news n.7 Stato di forma: Inter prima, poi la Juventus. Che momento per Cagliari e Udinese!
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.2 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.3 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.4 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Immagine news Serie A n.2 Milanese: "Milan, il pensiero è lo Scudetto. Napoli, Vergara crescerà"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bucchioni: "Juve, nessuna illusione per il rinnovo di Yildiz. E sul Napoli dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, comunicate cinque cessioni dalla Primavera. Tre a titolo definitivo
Immagine news Serie A n.2 Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Immagine news Serie A n.3 Parma, a breve la conferenza stampa di presentazione di Strefezza
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Bertola: "Obiettivo resta la salvezza. Ma gare come quella con la Roma fanno pensare in grande"
Immagine news Serie A n.5 Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park
Immagine news Serie A n.6 Milanese: "Milan, il pensiero è lo Scudetto. Napoli, Vergara crescerà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, è sbarcato anche Traorè, ultimo acquisto di gennaio: "Molto felice di essere qui".
Immagine news Serie B n.2 Serie B, ufficializzate date e orari dalla 30ª alla 32ª giornata del campionato 2025-26
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Stillitano: "Fatto un buon lavoro sul mercato. Roberts pensa al futuro, non a vendere"
Immagine news Serie B n.4 Braga e club qatarioti su Barak. Ma il ceco non è mai stato in uscita dalla Sampdoria
Immagine news Serie B n.5 Samp, Mancini su Brunori: "Lui e Coda hanno fatto 100 gol in 3 anni. Dategli tempo"
Immagine news Serie B n.6 Dal mancato addio di Pedro Medes ad Ambrosino, parla il ds del Modena Catellani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dezi appende le scarpette al chiodo, ma non lascia Arezzo: affiancherà il ds Cutolo
Immagine news Serie C n.2 Catania, Pastore sul FVS: "Difficoltà prevedibili, serve regolamentarlo meglio"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Pastore su Bruzzaniti: "Lo seguivamo dall'estate. Investimento importante"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, la Guardia di Finanza in sede: l'accusa è di riciclaggio. Diversi gli indagati
Immagine news Serie C n.5 Catania, Pastore: “Calciomercato mirato e investimenti di qualità. Vicini al rinnovo di Forte”
Immagine news Serie C n.6 Costa si ferma, ma il Vicenza non ha preso un vice. Le soluzioni però non mancano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.4 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano