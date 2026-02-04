Udinese, Bertola: "Obiettivo resta la salvezza. Ma gare come quella con la Roma fanno pensare in grande"

Il difensore dell'Udinese Nicolò Bertola ha parlato a Sky Sport dopo il successo friulano contro la Roma: "L'obiettivo è sempre la salvezza e quindi i 40 punti, poi guarderemo partita dopo partita. Affronteremo sempre le avversarie a viso aperto, magari non sempre bene ma gare come quella contro la Roma ci aiutano e ci fanno pensare in grande".

Viste le assenze, come si arriva alla gara col Lecce?

"Davis e Zanoli sono due giocatori importantissimi che ci mancheranno, ma per fortuna rientra Zaniolo. Sarà un giocatore in più che ci ha sempre dato una mano. Col Lecce sarà dura perché hanno bisogno di punti, ma noi vogliamo continuare con la stessa cattiveria e concentrazione delle ultime due partite".

L'impatto con la Serie A?

"Sono contento, quando uno gioca è sempre contento. Lavoriamo tanto e facciamo tanti video individuali, poi cerco di adattarmi al meglio a ciò che chiede il mister".

L'infortunio dell'amico Zanoli?

"Posso dire poco, è una grandissima persona e un grandissimo giocatore. Cerchiamo di stargli vicino, si rialzerà e tornerà più forte di prima. Quando tornerà farà ancora meglio di prima".

Come avete impostato la gara con la Roma?

"Di semplice c'è poco nel calcio, abbiamo lavorato bene in settimana. Abbiamo cercato di prenderli alti, di farli giocare poco. Li abbiamo aggrediti per farli sbagliare, cercando poi di imporre il nostro gioco e per fortuna ci è riuscito".