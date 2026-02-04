Ufficiale Dezi appende le scarpette al chiodo, ma non lascia Arezzo: affiancherà il ds Cutolo

Dopo un anno con la maglia dell’Arezzo, con cui ha disputato 12 gare nella passata stagione mentre non è mai sceso in campo in questa stagione, per Jacopo Dezi è arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare una nuova avventura nello staff della società toscana. Lo comunica il club con una nota sui propri canali ufficiali:

“L’Arezzo comunica che Jacopo Dezi entrerà a far parte dell’area tecnica del club, iniziando un nuovo percorso professionale come collaboratore al fianco del Direttore Sportivo Nello Cutolo. La decisione è frutto di una valutazione condivisa sul contributo che Jacopo può offrire all’interno della struttura tecnica. In questi mesi ha mostrato serietà, disponibilità e un forte senso di appartenenza ai nostri colori, qualità che la società del Presidente Guglielmo Manzo ha scelto di valorizzare in una nuova veste. L’Arezzo ringrazia Jacopo per la professionalità dimostrata e accoglie con soddisfazione la sua scelta di proseguire il proprio cammino all’interno del club. Un percorso che continua, con la stessa passione e lo stesso impegno che lo hanno sempre contraddistinto”.

Dezi dunque lascia dopo aver collezionato 385 presenze in carriera vestendo anche le maglie di Padova, Crotone, Parma, Perugia, Bari, Empoli e Venezia fra le altre oltre ad aver vestito per quattro volte la maglia azzurra dell’Under 21.