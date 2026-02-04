Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Catania, Pastore: “Calciomercato mirato e investimenti di qualità. Vicini al rinnovo di Forte”

Catania, Pastore: “Calciomercato mirato e investimenti di qualità. Vicini al rinnovo di Forte”TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 14:04Serie C
Luca Bargellini

In piena lotta per la promozione diretta in Serie B, il Catania del direttore sportivo Ivano Pastore, ha chiuso una sessione invernale di calciomercato con pochi innesti, ma mirati e di alta qualità. Sul perchè delle sue scelte il dirigente del club etneo si è espresso nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

Direttore, come valuta il mercato di gennaio del Catania?
"La soddisfazione c’è. È un percorso iniziato già quest’estate, con l’idea di inserire giocatori funzionali al gioco del mister. Durante la stagione purtroppo abbiamo avuto diversi infortuni traumatici, penso ad Aloi, a Di Gennaro ultimamente, a Cicerelli. A gennaio siamo stati pronti a intervenire. La cosa migliore sarebbe stata restare quelli di inizio stagione, ma non è stato possibile. La società ci ha dato disponibilità e abbiamo cercato profili con caratteristiche simili a chi è venuto meno, per non stravolgere il modo di giocare".

L’arrivo di Bruzzaniti è stato uno dei primi colpi: come nasce l’operazione?
"Giovanni era un profilo che avevamo già attenzionato in estate. Con l’infortunio di Cicerelli siamo tornati su di lui, perché lo riteniamo uno dei pochissimi in grado di sostituirlo per caratteristiche. Quando abbiamo capito che l’operazione era fattibile abbiamo accelerato, così da metterlo a disposizione del mister già alla ripresa dopo la sosta natalizia. Siamo stati bravi e soprattutto c’è stata la disponibilità della proprietà, perché con Bruzzaniti abbiamo fatto un investimento".

C’è qualche rimpianto al termine del mercato?
"No. Considerando gli infortuni, credo che abbiamo sostituito i giocatori in maniera egregia. Penso a Bruzzaniti, a Miceli che in questa categoria è uno dei top, a Cargnelutti che ci hanno permesso di abbassare l’età media e inserire profili con prospettiva. Abbiamo completato il centrocampo con Di Noia, che non ha bisogno di presentazioni, e fatto anche operazioni più futuribili come quella su Fabio Ponsi, un 2001 che può darci una mano subito ma anche in prospettiva".

La sconfitta di Sorrento ha sorpreso tutti: che spiegazione vi siete dati?
"Quando perdi una partita così senza giocarla, l’unico conforto è che tutta la squadra è stata sotto tono. Non è stato un problema di due o tre giocatori. Siamo passati in vantaggio, poi dopo l’1-1 è come se ci fosse crollato il mondo addosso, cosa che di solito non succede. La catalogo come un inciampo di percorso. A volte ci sono squadre che diventano una sorta di bestia nera, e il Sorrento per noi può esserlo".

Per la lotta alla Serie B ci siete in corsa voi, il Benevento e anche la Salernitana?
"La Salernitana per me è una squadra forte, con una proprietà importante. Con 42 punti a disposizione dire che una squadra è fuori dai giochi non ha senso. Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibile e poi a fine stagione guardare la classifica. Per me la Salernitana può rientrare assolutamente".

Il rinvio del derby col Trapani può incidere sul vostro percorso in campionato?
"Dopo una partita come quella di Sorrento, giocare subito sarebbe stato ideale per riscattarsi. Lo stop c’è stato, ma non credo incida molto. I nuovi arrivati sono giocatori pronti, vengono da percorsi con tante partite giocate. Cambia poco la prospettiva del nostro cammino".

Che Girone C è quello di quest’anno?
"Probabilmente il più difficile degli ultimi dieci anni. Non tanto per le squadre di vertice, ma per quelle in basso. Oggi anche le squadre di bassa classifica hanno tre, quattro, cinque giocatori di spessore. Questo ha alzato il livello generale: è un girone livellato verso l’alto, non verso il basso".

Un confronto con gli altri gironi?
"Nel Girone A il Vicenza sta facendo qualcosa di straordinario e quando una squadra scappa così vuol dire che non ha grandi competitor. Nel Girone B è una lotta avvincente: Arezzo e Ravenna sono realtà importanti, ma l’Arezzo ha preso un margine nel momento giusto e può gestirlo".

Come giudica l’introduzione del FVS in Serie C?
"È il primo anno e le difficoltà erano prevedibili. Può aiutare gli arbitri a sbagliare di meno, ma va regolamentato meglio. Non va bene spezzettare le partite con recuperi di 13-15 minuti: si perde ritmo e non è bello per il calcio. Sono fiducioso che si possa migliorare".

Il progetto delle seconde squadre: valore aggiunto per la Serie C?
"Per il movimento della Serie C io questo valore aggiunto non lo vedo. È un vantaggio per le grandi società, non per la categoria. Le squadre B sono nate per far crescere più velocemente i giocatori dei grandi club, ma non credo abbiano portato benefici concreti alla Serie C".

Capitolo rinnovi: a che punto siete?
"Abbiamo già rinnovato alcuni contratti importanti, come quello di Jiménez. Poi Raimo, Quaini e stiamo lavorando su altri profili che riteniamo importanti non solo tecnicamente ma anche umanamente".

Possiamo sbilanciarci su un rinnovo imminente?
"Siamo molto vicini al rinnovo di Francesco Forte. Si è ambientato benissimo, sta rispondendo alle attese ed è un professionista serio. Stiamo valutando di prolungare il contratto anche prima delle condizioni previste: siamo molto vicini".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Catania, Pastore su Bruzzaniti: "Lo seguivamo dall'estate. Investimento importante"... Catania, Pastore su Bruzzaniti: "Lo seguivamo dall'estate. Investimento importante"
Catania, il ds Pastore sul rinnovo di Jimenez: "Qui si trova benissimo, qualcosa... Catania, il ds Pastore sul rinnovo di Jimenez: "Qui si trova benissimo, qualcosa da limare"
Ds Catania: "Grande rispetto per questo gruppo, sta andando oltre i propri limiti"... Ds Catania: "Grande rispetto per questo gruppo, sta andando oltre i propri limiti"
Altre notizie Serie C
Catania, Pastore su Bruzzaniti: "Lo seguivamo dall'estate. Investimento importante"... TMWCatania, Pastore su Bruzzaniti: "Lo seguivamo dall'estate. Investimento importante"
Triestina, la Guardia di Finanza in sede: l'accusa è di riciclaggio. Diversi gli... Triestina, la Guardia di Finanza in sede: l'accusa è di riciclaggio. Diversi gli indagati
Catania, Pastore: “Calciomercato mirato e investimenti di qualità. Vicini al rinnovo... Esclusiva TMWCatania, Pastore: “Calciomercato mirato e investimenti di qualità. Vicini al rinnovo di Forte”
Costa si ferma, ma il Vicenza non ha preso un vice. Le soluzioni però non mancano... Costa si ferma, ma il Vicenza non ha preso un vice. Le soluzioni però non mancano
Trento, Zocchi: "Miranda è come un nuovo acquisto. Candellari? Prospetto importante"... Trento, Zocchi: "Miranda è come un nuovo acquisto. Candellari? Prospetto importante"
Potenza, rinnovo fino al giugno 2028 per Raul Alessandro Bura UfficialePotenza, rinnovo fino al giugno 2028 per Raul Alessandro Bura
Benevento, Melara: "A gennaio serviva solo puntellare la rosa. Siamo competitivi"... Benevento, Melara: "A gennaio serviva solo puntellare la rosa. Siamo competitivi"
Caravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone... TMW RadioCaravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
3 Inter e Milan hanno investito su due dei migliori giocatori della B per il futuro
4 Allegri: "Ho messo quelli che stavano in piedi. Conte? Io dispiaciuto di non giocare la Champions"
5 Genoa, Diego Lopez ammette: "Trattenere Norton-Cuffy non è stato semplice"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Petardo in Cremonese-Inter, ammenda da 50.000€ e diffida ai nerazzurri: il comunicato
Immagine top news n.1 Roma, Pellegrini maestro delle elementari per un giorno: "Il gol più bello? Nel 3-0 alla Lazio"
Immagine top news n.2 Il tifoso ferito ha perso due falangi. E non è lo stesso che ha lanciato il petardo ad Audero
Immagine top news n.3 Lazio, occhi già al mercato di giugno: prenotato Pedraza, ora la stretta per Diogo Leite
Immagine top news n.4 Che giocatore è Bryan Zaragoza? La Roma aspetta di vedere il suo Conceiçao
Immagine top news n.5 Classifiche a confronto: solo il Como meglio del Milan! In picchiata il Bologna...
Immagine top news n.6 Stato di forma: Inter prima, poi la Juventus. Che momento per Cagliari e Udinese!
Immagine top news n.7 Inter-Torino, le probabili formazioni: Bonny con Pio, Baroni presenta tanti nuovi arrivi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.2 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.3 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.4 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Oppini: "Juve, il rinnovo di Yildiz sarà la prima cosa giusta di Comolli"
Immagine news Altre Notizie n.2 Filippo Galli: "Ho visto un Milan diverso a Bologna. Rabiot trascinatore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Ravezzani: "Milan, fai bene a guardarti le spalle. Juve destinata al sorpasso"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Collavino: "Discorso salvezza virtualmente chiuso, vogliamo finire a sinistra"
Immagine news Serie A n.2 Verona, Zanzi: "Situazione di classifica difficile, ma nessuno alza bandiera bianca"
Immagine news Serie A n.3 Le offerte rifiutate e la coppia fissa con Lautaro: Pio non batte i piedi. Ma l’Inter sa che serve il rinnovo
Immagine news Serie A n.4 Grosso: "L'Italia può fare un Mondiale da protagonista. I ragazzi li abbiamo sempre avuti"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Angelozzi sull'addio di Luperto: "Un affare per il club. Pisacane non era d'accordo"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Carnesecchi spiega il rigore parato a Nico Paz: "Studio, istinto e lettura del corpo..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, Mancini su Brunori: "Lui e Coda hanno fatto 100 gol in 2 anni. Dategli tempo"
Immagine news Serie B n.2 Dal mancato addio di Pedro Medes ad Ambrosino, parla il ds del Modena Catellani
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Stefanelli: "Calciomercato positivo. Fila innesto per sostituire Pellegri"
Immagine news Serie B n.4 Bari, De Pieri: "Spero di sfruttare questa opportunità e salvarci. Dybala il mio idolo"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Stabile si presenta: "Una salvezza qui vale moltissimo. Mi ispiro a Bastoni e De Vrij"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 23ª giornata: Mariani per Frosinone-Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Pastore su Bruzzaniti: "Lo seguivamo dall'estate. Investimento importante"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, la Guardia di Finanza in sede: l'accusa è di riciclaggio. Diversi gli indagati
Immagine news Serie C n.3 Catania, Pastore: “Calciomercato mirato e investimenti di qualità. Vicini al rinnovo di Forte”
Immagine news Serie C n.4 Costa si ferma, ma il Vicenza non ha preso un vice. Le soluzioni però non mancano
Immagine news Serie C n.5 Trento, Zocchi: "Miranda è come un nuovo acquisto. Candellari? Prospetto importante"
Immagine news Serie C n.6 Potenza, rinnovo fino al giugno 2028 per Raul Alessandro Bura
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.3 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano