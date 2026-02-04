Focus TMW Stato di forma: Inter prima, poi la Juventus. Che momento per Cagliari e Udinese!

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio c'è l'Inter di Cristian Chivu, squadra stasera impegnata in Coppa Italia contro il Torino che nell'ultimo turno ha avuto vita facile sul campo della Cremonese.

Segue la Juventus di Luciano Spalletti con dodici punti: reduce dal largo successo conquistato a Parma, i bianconeri stanno vivendo un ottimo momento sia in termini di gioco che di risultati. Sul gradino più basso del podio ci sono invece l'Atalanta di Raffaele Palladino e il Milan di Massimiliano Allegri: due pareggi e tre vittorie, per i rossoneri l'ultima ieri sera al Dall'Ara.

Proprio il Bologna di Vincenzo Italiano ieri largamente sconfitto in casa dai rossoneri è tra le peggiori squadre del momento: quattro punti in cinque gare. Hanno fatto peggio solo Torino, Cremonese, Pisa, Lecce ed Hellas Verona. Poco sopra la Fiorentina, reduce da due sconfitte consecutive. Non se la passano bene nonostante i recenti successi nemmeno il Napoli di Antonio Conte e la Lazio di Maurizio Sarri: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. Al contrario, stanno vivendo un momento eccellente il Cagliari di Fabio Pisacane e l'Udinese di Kosta Runjaic. Di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 13 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Juventus 12 punti

Atalanta 11 punti

Milan 11 punti

Roma 10 punti

Cagliari 10 punti

Udinese 10 punti

Como 8 punti

Genoa 8 punti

Lazio 8 punti

Napoli 8 punti

Sassuolo 6 punti

Fiorentina 5 punti

Parma 5 punti

Bologna 4 punti

Torino 3 punti

Cremonese 2 punti

Pisa 2 punti

Lecce 1 punto

Hellas Verona 1 punto