Che giocatore è Bryan Zaragoza? La Roma aspetta di vedere il suo Conceiçao

Bryan Zaragoza è il giocatore che serviva alla Roma di Gasperini? Soltanto il campo potrà dare risposte più precise, ma tutto fa pensare che possa trovare spazio, viste anche le due competizioni in cui saranno impegnati i giallorossi. Alto 164 centimetri e molto abile nel dribbling, lo spagnolo è un esterno che predilige partire da sinistra per poi accentrarsi e sfruttare il piede forte, ma all'occorrenza può giocare anche sulla corsia opposta.

Il classe 2001 è ancora relativamente giovane e ha davanti a sé diversi anni di carriera. Finora non è ancora riuscito a trovare grande continuità, pure a causa degli infortuni, ma ha comunque convinto il Bayern Monaco ad acquistarlo nel gennaio 2024, segno che ha qualità non così comuni. Con i bavaresi però non riesce ad affermarsi e quindi passa attraverso dei prestiti: prima all'Osasuna, poi al Celta Vigo e infine nella Capitale, dove però ha l'opportunità di essere confermato.

Il suo record di gol in un'annata è 6, tutti siglati da settembre a gennaio con il Granada in Spagna, dove è esploso. Deve certamente migliorare il suo apporto negli ultimi metri, ma dà sempre la sensazione di pericolosità. Con le dovute proporzioni, ricorda un po' Francisco Conceiçao. Vedremo se la Serie A lo aiuterà a consacrarsi.