Bari, è sbarcato anche Traorè, ultimo acquisto di gennaio: "Molto felice di essere qui".
È sbarcato nella giornata odierna a Bari anche l’ultimo acquisto del calciomercato invernale: quel Douda Traore, centrocampista classe 2006, che arriva in prestito con diritto di riscatto da Southampton, che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della seconda squadra del Betis di Siviglia. “Sono molto felice di essere qui – ha detto il calciatore appena atterrato in aeroporto come riporta Telebari – Ci vediamo in campo”.
"SSC Bari comunica di aver acquisito dal Southampton FC, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe '06 Daouda Traorè (22.07.06, Ivry-sur-Seine, Francia); in attesa del transfert internazionale, il centrocampista si aggregerà nelle prossime ore al gruppo biancorosso di mister Longo.
Dopo essere cresciuto nelle fila delle giovanili del Nizza, con cui arriva a fare il suo esordio in Prima Squadra nella stagione '23-'24, attira le attenzioni del Southampton che in estate lo acquista, mandandolo a fare esperienza in prestito prima al Valenciennes (33 pres, 3 assist), quindi, nella prima parte di questa stagione, al Betis Deportivo. Ha vestito le maglie dell'U16 e dell'U17 della Francia".
