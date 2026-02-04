Spezia, Stillitano: "Fatto un buon lavoro sul mercato. Roberts pensa al futuro, non a vendere"

Il presidente dello Spezia Charlie Stillitano ha fatto il punto sulla situazione in casa ligure dopo la chiusura del mercato che ha rivoluzionato la formazione a disposizione di Roberto Donadoni elogiando il lavoro della dirigenza: “Abbiamo fatto tutto quello che potevamo e penso che i direttori Melissano e Gazzoli abbiano fatto un bellissimo lavoro. L’ultimo giorno a Milano c’erano tante chiacchiere che sembrava la borsa di New York, ma non è successo molto. Diciamo tanto fumo e niente arrosto. - spiega Stillitano come riporta Cittadellaspezia.com - In questa società dobbiamo lavorare tutti assieme, abbiamo scelto Donadoni e quando prendiamo i giocatori ne parliamo in primis con Melissano e poi con il mister fino ad arrivare a Thom (il patron Roberts Ndr) che ci mette i soldi. E non c’è un giocatore che abbia rifiutato di prendere”.

Stillitano parla poi della situazione del club ligure: “Non mi aspettavo di vivere questa situazione, ma è una vita che sono nel calcio e so che sono cose che possono succedere. Squadre in difficoltà un anno fa ora vanno bene, noi abbiamo una squadra arrivata in finale e siamo là. - prosegue il numero uno ligure – Avevo avvertito Roberts che anche se tutti ci davano favoriti per la Serie A non sarebbe stato facile, ma certamente non mi aspettavo queste difficoltà”.

“Prendere cinque giocatori dalla Serie A non è semplice, soprattutto se si è in difficoltà, ma è un grande segnale per la città e la società. Ora abbiamo tante partite davanti e serve fare i punti che sono la cosa più importante di tutte. - conclude Stillitano – Roberts? Arriverà questo fine settimana, è più che entusiasta, vuole sapere ogni cosa e guarda tutte le partite. I progetti sono confermati, non c’è dubbio a riguardo perché ha fatto un investimento importante che guarda al futuro oltre che al presente visto che si parla di cinque anni. Gli ho detto di non comprare lo Spezia pensando di andare in Serie A, ma di pensare a costruire anche con 2-3 anni di B. Non parlo di Serie C, ancora non lo abbiamo fatto. Noi siamo qui per il futuro, per non vendere la squadra sia con un salto in avanti che indietro”.