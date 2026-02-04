Lazio, occhi già al mercato di giugno: prenotato Pedraza, ora la stretta per Diogo Leite

Conclusa la fase di gennaio del mercato, la Lazio si è messa alla ricerca di pedine importanti in vista di giugno: dopo aver fatto firmare il terzino Pedraza del Villarreal, che arriverà a svincolato la prossima estate, il dirigente biancoceleste è pronto alla missione decisiva per chiudere la prossima settimana anche con Diogo Leite, stopper di piede mancino dell’Union Berlino (27 anni).

Anche lui si svincola a zero e, dopo la trattativa naufragata con la conferma di Romagnoli, Fabiani vuole mettere al sicuro un altro colpo in difesa; è infatti previsto un incontro con l’avvocato-procuratore per perfezionare l’accordo, fa sapere oggi Il Tempo. Il giocatore è attualmente fermo in Germania per un infortunio muscolare riportato nell'ultima partita.

L'arrivo di questi due difensori a parametro zero consentirà al club di dirottare le risorse su altri ruoli, in particolare sul laterale destro, che resta un esigenza importante anche alla luce della situazione di Hysaj. L'obiettivo potrebbe essere nuovamente uno spagnolo: Fabiani ha infatti trattato Arnau Martínez, classe 2003 del Girona, che in questa stagione ha collezionato 18 apparizioni in Liga con un gol e un assist. Il giovane difensore rappresenta un investimento importante (valutato sui 15-18 milioni) per risolvere definitivamente il problema della fascia destra.