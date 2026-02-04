Inter e Milan hanno investito su due dei migliori giocatori della B per il futuro

Le grandi di Serie A che pescano dalla Serie B. Per il presente e soprattutto per il futuro, le due milanesi in questo momento hanno certamente fatto notizia perché durante la sessione di mercato invernale hanno prenotato per l'anno che verrà due tra i talenti più brillanti di tutta la cadetteria. Il Milan ha preso Alphadjo Cisse mentre l'Inter ha acquistato Yanis Massolin. Il dato ancor più interessante? Sono innesti per il domani, con la possibilità di crescere ancora tranquillamente in B ma con un orizzonte sicuro. Perché Cisse e Massolin continueranno fino a fine stagione rispettivamente con le maglie di Catanzaro e Modena.

Strappato al PSV

La storia di Cisse è interessante. Perché l'attaccante 2006 del Catanzaro è stato riconosciuto da tutti come la più grande rivelazione dell'intero campionato di B. Attaccante rapidissimo, agile, ottima forza, destro con capacità di giocare anche col mancino, tecnica di base e abilità nei primi metri che lo rende imprevedibile per gli avversari. Nelle ultime due settimane di mercato il PSV Eindhoven aveva intavolato una trattativa serrata per il ragazzo, il colpo era praticamente andato a segno ma last minute si è inserito il Milan che ha chiuso l'intesa convincendo anche il Catanzaro con il prestito fino a fine stagione.

Il nuovo Rabiot?

E poi c'è Massolin, francese, riccioluto, e da qui il paragone con Adrien Rabiot. Classe 2002, cresce nel Clermont in Francia, poi in Seconda Divisione in Belgio al Royal France Borains. Gavetta e serie minori, il Modena lo prende perché ci crede e lo considera un interno di centrocampo offensivo di altissima qualità. Si guadagna spazio, gara dopo gara, l'Inter lo ha preso "come investimento per il futuro", come ha spiegato anche il Presidente nerazzurro, Beppe Marotta. Così le grandi tornano a puntare seriamente sui migliori talenti della B.