Ufficiale Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota

Nuovo innesto fra i pali per la Lazio che preleva dal Napoli Women la croata Bacic. Per la calciatrice classe '95 si tratta della terza esperienza nelle fila di un club italiano dopo quelle con le partenopee e con la Juventus. Questo il comunicato del club laziale:

Il Napoli Women annuncia il trasferimento a titolo definitivo di Doris Bačić alla Lazio.

A Doris, il ringraziamento sincero di tutto il club: quasi 50 presenze in maglia azzurra, con prestazioni che hanno supportato il consolidamento e la crescita del club nelle tre stagioni che l’hanno vista assoluta protagonista tra i pali fin dal suo arrivo – con professionalità e spirito di squadra che l’hanno sempre resa un elemento importante in campo e fuori.

Auguriamo a lei il meglio per il prosieguo della sua carriera. In bocca al lupo, Doris!