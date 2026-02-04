Focus TMW Classifiche a confronto: solo il Como meglio del Milan! In picchiata il Bologna...

Classifiche a confronto al termine della 23esima giornata. Rispetto allo scorso campionato l'Inter capolista ha oggi quattro punti in più. Segue il Milan, la seconda squadra col miglior confronto rispetto alla Serie A 2024/25: i rossoneri che ieri sera hanno vinto 3-0 al Dall'Ara contro il Bologna hanno ben 15 punti in più. Ha fatto meglio in questa speciale graduatoria solo il Como: +19. Segue poi a sul gradino più basso del podio la Roma: +12 nonostante l'ultima inattesa sconfitta.

Bene anche la Juventus di Luciano Spalletti: +5 rispetto allo scorso campionato. Benissimo il Cagliari reduce da tre vittorie di fila: +7 punti e zona retrocessione adesso decisamente distante.

In negativo spiccano sei squadre. Detto che la Fiorentina praticamente da inizio stagione è per distacco la squadra col confronto peggiore, ci sono da sottolineare un paio di crolli recenti e piuttosto importanti. Il Bologna ad esempio ha dieci punti in meno rispetto all'ultimo campionato e dopo la sconfitta di ieri è solo decimo in classifica. Male anche l'Hellas Verona, squadra ultima in classifica che dopo l'ultimo KO ha deciso di esonerare mister Zanetti: - 9 punti rispetto a un anno fa. Di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 55 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 23 giornate di campionato)

Milan 50 (+15)

Napoli 46 (-8)

Juventus 45 (+5)

Roma 43 (+12)

Como 41 (+19)

Atalanta 36 (-11)

Lazio 32 (-10)

Udinese 32 (+3)

Bologna 30 (-10)

Sassuolo 29 (in Serie B)

Cagliari 28 (+7)

Torino 26 (-1)

Genoa 23 (-3)

Cremonese 23 (in Serie B)

Parma 23 (+3)

Lecce 18 (-5)

Fiorentina 17 (-25)

Pisa 14 (in Serie B)

Hellas Verona 14 (-9)