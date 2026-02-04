TMW Retroscena Fiorentina: non solo Rugani, per la difesa era in corsa anche Erakovic

I giorni che seguono la fine del calciomercato, si sa, sono quelli in cui emergono i retroscena, le indiscrezioni e le rivelazioni di trattative che i vari club hanno portato avanti ma che alla fine, per un motivo o per un altro, non sono andate in porto. Non è da meno anche la Fiorentina, che ha cercato fino all’ultimo di rafforzarsi in difesa per poi optare per l’esperto Daniele Rugani, centrale arrivato dalla Juventus in prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto a 2 milioni che diventerà obbligo qualora i viola dovessero raggiungere la salvezza.

Ma Rugani non è mai stato il solo ed unico nome vagliato dalla dirigenza dei toscani. Tra i vari Dragusin, Disasi, Coppola, Diogo Leite, un altro nome che era circolato negli uffici del Viola Park era quello di Strahinja Erakovic, centrale serbo classe 2001 di proprietà dello Zenit San Pietroburgo. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il giocatore è stato a lungo valutato dagli uomini di mercato della Fiorentina, che però alla fine hanno preferito prendere altre scelte.

Alla fine Erakovic ha comunque salutato il club russo per tornare in patria alla Stella Rossa, in prestito con diritto di riscatto, mentre la Fiorentina aveva trattato un trasferimento a titolo definitivo. Erakovic è un calciatore molto duttile, avendo ricoperto tutti i ruoli della difesa, anche terzino all’occorrenza. In questa prima parte di stagione, con la maglia dello Zenit, il classe 2001 ha messo a referto 19 presenze tra campionato e Coppa di Russia. Da qualche anno è anche nel giro della nazionale serba, avendo disputato 18 partite e segnato anche un gol.