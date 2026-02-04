Inter, Bonny: "Siamo tanti attaccanti che fanno bene, speriamo di continuare così"

L'attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il successo per 2-1 contro il Torino nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Come stai e quanto sei felice?

"Torino avversario sempre complicato, siamo contenti per aver superato il turno. Qualche volta serve lottare, oggi l'abbiamo fatto".

Davanti tanta concorrenza e tanta qualità.

"Tanti attaccanti che fanno bene, siamo tutti a disposizione e speriamo che continuiamo tutti così".