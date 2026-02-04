Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter-Torino 2-1, le pagelle: Bonny e Diouf sfruttano la chance, Kulenovic non basta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:04
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Inter-Torino 2-1

INTER (a cura di Yvonne Alessandro)
Martinez 5,5 - Sommer riposa, ‘Pepo’ si riprende il posto 47 giorni dopo l’ultima volta. Inoperoso per 45 minuti, esce a farfalle su Kulenovic e prende gol.

De Vrij 6 - Il duello con Njie lo vince spesso e volentieri, tra contrasti aerei e corpo a corpo. Nel finale qualche apprensione di troppo per l'arrembaggio granata.

Acerbi 6,5 - Scivolata provvidenziale a inizio gara su Njie, non teme le incursioni palla al piede. Il più solido dietro, il totem difensivo dell’Inter.

Carlos Augusto 6 - Quell’esterno sinistro a scheggiare la traversa aveva colto di sorpresa Paleari, diligente in fase di non possesso. Sfortunato nella deviazione del traversone di Pedersen.

Kamaté 6,5 - Alla prima presenza ufficiale in prima squadra, le gambe tremano un po’. Non tanto in ritirata difensiva quanto in proposta offensiva, finché salta secco Obrador e sforna l’assist per Bonny. Il primo a 21 anni tra i grandi. Poi spende un giallo intelligente. Dall’80’ Luis Henrique 5,5 - Entra e combina guai in fase difensiva.

Frattesi 5,5 - Presenza da titolare che ruba l’occhio, dopo la miriade di rumor di mercato. Intuizioni sulla trequarti, una bordata in area ma su Kulenovic in elevazione non tenta nemmeno di opporsi. Colpevole.

Mkhitaryan 6,5 - Non da mezzala ma da regista inedito senza Calhanoglu e Zielinski. Finisce per salire in cattedra in gran rispolvero. Oltre il 90% di accuratezza per passaggi corti e lunghi. Dal 56’ Sucic 6 - Un paio di passaggi chiave per punire il baricentro alto del Torino. Costretto a rincorrere le maglie granata nel finale.

Diouf 7 - “Nel mio ruolo naturale rendo di più”, ma nel primo tempo ha faticato enormemente ad esprimersi. Da rapace d’area sente il traversone in arrivo di Thuram per il terzo sigillo in nerazzurro. Argina anche un paio di situazioni, con letture utili tra le linee.

Cocchi 5,5 - Spazza senza pensarci quando la porta rimane vuota, si incarica di battere tutti i piazzati guadagnati con il suo mancino. Un po’ acerbo in fase difensiva, dov’era su Pedersen? Dal 75’ Bisseck 6 - Entra con il piglio giusto, gli manca solo più accuratezza nel momento clou.

Thuram 6,5 - Dieci tocchi nel primo tempo sono l’istantanea di una prestazione da cellula morta. Eccessivamente statico in avanti, nella ripresa basta un guizzo per pescare Diouf. Ma il compitino non è sufficiente per trattenerlo in campo. Dal 56’ Lautaro 6 - Ingresso ad hoc del capitano per strigliare la squadra e infondere un po’ di garra in più, non molla un centimetro nella lotta su ogni pallone.

Bonny 6,5 - Tra appoggi sbagliati e palle sanguinose perse, comincia male la serata. Da peggiore in campo si trasforma in mattatore con l’incornata vincente in porta. Settimo gol stagionale per il francese, lascia il campo per precauzione. Dal 56’ Pio Esposito 6 - Elmetto in testa e corazza da gladiatore per battagliare con Maripan là davanti.

Cristian Chivu 6,5 - Vittoria meritata, seppur sudata fino alla fine dalla sua Inter. Kulenovic poteva mettere a repentaglio il passaggio in semifinale di Coppa Italia, ma i cambi di peso effettuati nel momento da blackout della squadra sono bastati a proteggere il vantaggio. Ora deve solo scoprire chi sfiderà tra Napoli e Como.

TORINO (a cura di Paolo Lora Lamia)
Paleari 5,5 - Non una serata di grandi patemi per il portiere granata, ma sul gol effettua un'uscita non eccezionale e sfruttata al meglio da Bonny. Ha poco da rimproverarsi, invece, sul 2-0 di Diouf.

Marianucci 5,5 - Conferma dal primo minuto per l'ex Napoli, che nella sua zona di competenza contiene con buona continuità. Timidi nel contenere Thuram, autore dell'assist per Diouf che firma il raddoppio dell'Inter. Dal 61' Maripan 6 - Rileva il compagno nel migliore dei modi, conferendo solidità alla difesa in un ultimo scorcio di partita in cui toglie diversi palloni agli attaccanti avversari.

Coco 6 - A centro area deve fronteggiare due ossi duri come Bonny e Thuram, ma si fa rispettare nei duelli con entrambi. Buona anche l'opposizione ai subentrati, ovvero Lautaro e Pio Esposito.

Tameze 5,5 - Inizio con buone chiusure da parte del numero 61, che però ha il demerito di perdersi Bonny nell'azione che sblocca una gara fin lì equilibrata.

Pedersen 6 - Gara dai due volti per l'esterno destro, timido nella prima parte e più intraprendente ad inizio ripresa. Un suo cross, con la complicità di Carlos Augusto, porta alla rete di Kulenovic. Dal 61' Lazaro 6 - Nell'ultima mezzora, gioca una partita più tattica che di spinta dalla sua parte.

Vlasic 6,5 - In un primo tempo abbastanza grigio del Toro, è tra i pochi che cerca di accendere la manovra con giocate di buona qualità. Si conferma tra i migliori dopo l'intervallo, risultando anche più pericoloso.

Prati 6 - Come distruttore del gioco altrui dà un buon contributo. Con il passare dei minuti, cresce anche nella qualità delle giocate e anche in fatto di presenza negli ultimi metri.

Anjorin 6 - Buona sostanza in mezzo al campo, con diversi palloni recuperati che frenano sul nascere le iniziative interiste. Dal 61' Ilkhan 5,5 - Qualche giocata approssimativa di troppo da parte sua, che causa pericolose ripartenze.

Obrador 5 - Fa vedere in un paio di casi che può spingere e bene sulla sinistra, mentre il suo lavoro difensivo è decisamente da dimenticare. Nell'azione dell'1-0, perde nettamente il duello con Kamate che poi funge da uomo assist. Anche il 2-0 si sviluppa dalla sua parte. Dall'86' Nkounkou sv.

Njie 5,5 - Azionato poco dai compagni, nel primo tempo è protagonista dell'azione più pericolosa di marca granata iniziata proprio con una sua fuga in profondità chiusa con un pericoloso ingresso in area. Poco altro da parte sua. Dal 73' Zapata 5,5 - Non ha molte palle giocabili, ma quelle che ha non le gestisce al meglio.

Kulenovic 7 - Esordio dal primo minuto in granata per l'attaccante croato. Uno dei pochi palloni a disposizione lo trasforma nel gol che riaccende il match. Soluzione interessante in vista della seconda parte di stagione.

Marco Baroni 6 - Il suo Toro dà una buona risposta, per spirito e per voglia di tenere accesa la speranza della qualificazione fino alla fine. Paradossalmente, il meglio arriva dopo aver preso il secondo gol. Positiva la prova dei nuovi, Kulenovic su tutti.

