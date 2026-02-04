Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L’Inter scherza col fuoco, ma è in semifinale: 2-1 al Torino, eliminato dalla Coppa Italia

L'Inter scherza col fuoco, ma è in semifinale: 2-1 al Torino, eliminato dalla Coppa Italia
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:54
Yvonne Alessandro

Una partita apparentemente in cassaforte a nemmeno l'ora di gioco, ma la reazione del Torino e il gol di Kulenovic ha testato la tenuta dell'Inter: i gol di Bonny e Diouf però premiano i nerazzurri, che strappano la vittoria per 2-1 e accedono in semifinale di Coppa Italia. Granata eliminati, Chivu e i suoi ragazzi incontreranno la vincente di Napoli-Como.

Assente e sconnesso, Bonny si redime
All’U-Power Stadium ha regnato l’equilibrio per quasi tutta la prima frazione: il massiccio turnover scelto dai due tecnici ha reso la sfida una complessa partita a scacchi, dove il possesso dell’Inter ha faticato a tradursi in occasioni contro un Torino pronto a ripartire. Dopo un brivido targato Vlasic e una traversa colpita da Carlos Augusto, a rompere lo stallo è l’asse francese: un’invenzione del 21enne Kamaté a pescare la testa di Bonny, per l’1-0 vincente. Il tentativo finale di Kulenovic, terminato alto, non ha rovinato il vantaggio dei nerazzurri di Chivu all'intervallo.

Diouf arrotonda, Kulenovic fa tremare l'Inter
La ripresa dell’U-Power Stadium ha riservato colpi di scena invece. Dopo appena due minuti il raddoppio dell’Inter targato Diouf, in tap-in su servizio ottimale di Thuram. Secondo gol che però ha portato ad un calo di tensione evidente dei nerazzurri, mentre il Torino a flirtare con la porta prima di Njie e poi con Vlasic. Chivu ha avuto il sentore di guai e operato un triplice cambio di peso (Lautaro, Pio Esposito e Sucic dentro) che però ha visto l’immediato accorcio granata firmata Kulenovic. Difesa di Chivu totalmente immobile e passiva, Baroni a caccia della rimonta clamorosa con tre contromosse (Ilkhan, Lazaro e Maripan) con Zapata a seguire, alzando il tasso fisico e di duelli in mezzo al campo. Ma i tentativi arrembanti del Torino nel finale non sono andati a segno, così l’Inter ha criticato la vittoria sudata per 2-1. Definitivo l'accesso in semifinale di Coppa Italia, dove la banda di Chivu incrocerà la vincente di Napoli-Como.

