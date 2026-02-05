Ranocchia: "Per una rosa come quella dell'Inter è necessario andare avanti su tutti i fronti"

L'Inter vince 2-1 contro il Torino, soffrendo forse più del previsto ma riuscendo a staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia, grazie al successo nei 90 minuti giocati per l'occasione all'U-Power Stadium di Monza, per via dell'indisponibilità dello stadio di Milano a causa della cerimonia delle Olimpiadi invernali.

Al termine della partita commenta così il successo dell'Inter sul Torino l'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia, presente negli studi di Sport Mediaset per commentare da opinionista la sfida: "Questa competizione ti dà modo di dare minutaggio a chi gioca meno ma è importante perché ti può far alzare un trofeo e far giocare la Supercoppa. Per una rosa come quella dell'Inter, per gestire un gruppo così ampio, è necessario andare avanti in tutte le competizioni. Obiettivo raggiunto, non era facile".

Prosegue quindi nelle sue riflessioni Ranocchia: "Il gruppo è sano, anche chi non gioca festeggia se il concorrente fa bene. Negli anni scorsi hanno inciso i valori di Lautaro, Barella, Dimarco e Bastoni, che hanno trasmesso questo clima piacevole. Chi è arrivato si è subito calato nella mentalità e si capisce. La concorrenza in una squadra come l'Inter ci deve essere".

L'Inter in semifinale affronterà la vincente della sfida tra Napoli e Como del Maradona, in programma martedì prossimo, 10 febbraio, alle ore 21:00.