Pierini alla Samp. Parla il padre:" Occasione giusta per rilanciarsi e aiutare la squadra"

Proprio nel rush finale della sessione invernale di calciomercato, terminata lo scorso 2 febbraio, la Sampdoria ha calato anche il colpo Nicholas Pierini, prelevato dal Sassuolo.

Ai microfoni di sampdorianews.net, ha parlato il padre Alessandro: "Son felice che Nicholas sia arrivato alla Sampdoria, una squadra storica con una tifoseria meravigliosa, uno stadio bellissimo, in una città che respira calcio ogni giorno, da sempre. Nel Sassuolo recentemente non stava avendo molto spazio, questa è l'occasione giusta per cercare di giocare di più e contribuire a far sì che la Sampdoria possa disputare un campionato migliore rispetto a quello attuale. Credo abbia tutte le qualità per far bene come già fatto in precedenza".

Aggiunge quindi: "Nicholas è un destro naturale ma calcia allo stesso modo con entrambi i piedi, tanti gol li ha segnati calciando anche di sinistro. Questa è una grande qualità, lo dico anche da ex difensore, in quanto chi lo marca non sa in anticipo dove potrà andar via. Ha sempre avuto l'istinto per il gol, l'anno scorso ha raggiunto la doppia cifra anche se non ha giocato spesso da titolare. Non è altissimo ma ha un buono stacco, le sue caratteristiche migliori sono la qualità tecnica e la rapidità in progressione".