Rigore discusso in Inter-Napoli, espulso Conte e 2-1 firmato Calhanoglu. Marelli: "Giusto"

Come all'andata, anche in Inter-Napoli c'è una situazione discussa con un calcio di rigore che vede protagonista Henrikh Mkhitaryan, stavolta capace di conquistarsi il tiro dagli undici metri dopo che nel girone scorso lo aveva procurato per fallo su Di Lorenzo.

Autore del fallo da rigore è stato Amir Rrahmani, che ha colpito con un pestone Mkhitaryan in area di rigore. Dal dischetto si è presentato Hakan Calhanoglu, che al 73' spiazza Milinkovic-Savic e, aiutato dal tocco del palo, insacca il 2-1 per l'Inter.

Così si è espresso in diretta Luca Marelli, ex arbitro e oggi moviolista DAZN, nel momento della revisione del VAR: "Mkhitaryan tocca il pallone, Rrahmani arriva in ritardo. Abbiamo visto un episodio del genere nel derby di Milano, questo è rigore".

Una decisione che non ha trovato d'accordo Antonio Conte: l'arbitro Doveri ha infatti espulso l'allenatore del Napoli per proteste appena prima della battuta di Calhanoglu.

