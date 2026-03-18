Le partite di oggi: il programma di mercoledì 18 marzo
Non mancano gli appuntamenti con il calcio giocato in data odierna, mercoledì 18 marzo 2026.
Si conclude la due giorni del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con l'unica italiana ancora rimasta in corsa, l'Atalanta, costretta a una specie di miracolo dopo l'1-6 casalingo rimediato dal Bayern. E poi, ancora, l'anticipo dell'ottavo di ritorno di Europa League tra Braga e Ferencvaros, ma anche le partite della 31^ giornata di Serie B.
Champions League - Ottavi di finale (ritorno)
18:45 – Barcellona vs Newcastle
21:00 – Bayern vs Atalanta
21:00 – Liverpool vs Galatasaray
21:00 – Tottenham vs Atl. Madrid
Europa League - Ottavi di finale (ritorno)
16:30 – Braga vs Ferencvaros
Serie B (31^ giornata)
19:00 – Frosinone vs Bari
20:00 – Avellino vs Südtirol
20:00 – Carrarese vs Sampdoria
20:00 – Pescara vs Entella
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