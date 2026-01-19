Rigore negato, ma Lazio gelata: Baturina-Nico Paz spingono il Como, avanti 2-0 al 45'

Un rigore fallito, ma il Como ha amministrato tempo e gioco all'Olimpico contro una Lazio fin in balia dell'avversario: Baturina e Nico Paz i marcatori del primo tempo, con tanto di penalty errato dello stesso 10 argentino. Ma è 2-0 dei lariani al rientro negli spogliatoi.

Baturina non si ferma più

Ancora frustrato per le tre sberle prese dal Milan, il Como ha impiegato giusto 1 minuto e 38 secondi per buttare giù il muro di Provedel con una saetta di Baturina. La deviazione di Romagnoli è risultata decisiva per l’1-0 a punire al primo errore la Lazio. Un periodo d’oro per il trequartista croato reduce da 2 gol e un assist nelle ultime tre partite disputate. Nonostante una reazione accennata dei padroni di casa all’Olimpico, in realtà i lariani hanno tolto ossigeno alla banda di Sarri con la classica aggressione alta e riconquista del pallone degli ospiti.

Nico Paz letale, ma su rigore pecca

Enfant terribles di Fabregas che non hanno lasciato scampo alla Lazio nemmeno alla seconda occasione nitida, ricavata sempre con Baturina. Largo a sinistra, l'ex Dinamo Zagabria ha offerto una palla velenosa poi rimasta vagante in area. Nico Paz ha spinto in porta il 2-0 con cattiveria e freddezza che tuttavia è mancata dieci minuti a seguire su rigore. Provedel grandioso a leggere le intenzioni dell'argentino, che invece ha calciato male e perso la chance di calare il tris dopo un primo tempo quasi impeccabile. Graziata la Lazio, che è andata a riposo in svantaggio di due reti, costretta a tentare la remuntada nella ripresa.