Sommer condivide il messaggio di De Gea e incoraggia Kinsky: "Continua così"

Antonin Kinsky, portiere del Tottenham, è diventato famoso suo malgrado per quello che è successo ieri sera. Tudor ha deciso di schierarlo titolare nella partita degli ottavi di finale di andata di Champions League contro l'Atletico Madrid, ma lui ha commesso due errori decisamente importanti, che hanno portato il tecnico a sostituirlo al 17' sul 3-0 per i Colchoneros.

Ieri sera David de Gea, estremo difensore della Fiorentina, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al ceco classe 2003: "Nessuno che non è stato un portiere può capire quanto difficile sia giocare in questa posizione. Tieni su la testa e ripartirai". Oggi Yann Sommer, numero uno dell'Inter, ha condiviso la storia su Instagram dello spagnolo e ha scritto: "Questo è il discorso, continua così". Un ulteriore incoraggiamento che farà senz'altro piacere a Kinsky.