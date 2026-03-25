Mkhitaryan è l’eccezione al rinnovamento Inter: lo scacchista potrebbe rinnovare

Si avvicina l’estate e l’Inter programma il rinnovamento che non c’è stato dopo la scorsa stagione. I nerazzurri, in vista del prossimo campionato, saluteranno diversi elementi della vecchia guardia, in scadenza di contratto a fine stagione e non solo. Con una, rilevante, possibile eccezione.

Henrikh Mkhitaryan può rinnovare. Intendiamoci: a oggi non c’è alcun accordo, solo un’idea. L’armeno, per diverse ragioni, è considerato potenzialmente utile alla causa nerazzurra anche in futuro. In viale della Liberazione non escludono di vedergli firmare un contratto annuale, fino al 2027 quando compirà 38 anni. Del resto, lui stesso ha più volte fatto intendere - o dichiarato - di considerare l’Inter l’ultima tappa della sua carriera, e di non essere particolarmente interessato a sirene esotiche tipo Arabia Saudita.

I motivi di queste intenzioni sono vari. Anzitutto, l’esperienza. Nel rinnovamento, uno come Mkhitaryan, che ha vinto e attraversato diversi spogliatoi, fa comodo. Anche perché non è uno che abbia mai creato problemi o alzato la voce, non è un uno di “quei” titolari. A livello tattico, può occupare tutte le posizioni in campo: Chivu l’ha impiegato anche da regista, in un ipotetico 3-4-2-1 può giocare anche sotto punta. E poi c’è l’intelligenza, tattica e umana: lo scacchista non è uno da salutare a cuor leggero.