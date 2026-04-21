Rissa Orban-tifoso Hellas, la proposta dell'ex Zigoni: "Servirebbe un incontro chiarificatore"

Ai microfoni del Corriere di Verona ha parlato l'ex attaccante dei gialloblù, tra le altre, Gianfranco Zigoni. Queste le sue parole: "Quello che poteva andare male è andato male. Annate che prendono questa piega non le risollevi. Adesso si deve pensare al futuro, ricostruire una squadra ambiziosa che possa tornare subito in Serie A. Il campionato cadetto è duro, guardate il Venezia: va fortissimo ma per salire deve ancora lottare".

Zigoni ha anche commentato il bruttissimo episodio che ha coinvolto Gift Orban, protagonista di una rissa con un tifoso scaligero al termine della gara contro il Milan: "Gesto inaccettabile. Provo molto dispiacere per tutti i coinvolti. E' evidente che Orban fosse molto nervoso ma un giocatore deve essere sempre orgoglioso del sostegno dei tifosi, ancor di più quando le cose sono negative com’è per il Verona. Può essere che ti senti abbattuto, che tu abbia voglia solo di andare via, però la gente è lì perla squadra, perla passione, per l’amore che ha per l’Hellas. È lì anche per te e devi essere riconoscente".

E ancora: "Spero che Orban possa incontrare il tifoso e che gli chieda scusa. Credo e spero che abbia capito la gravità di ciò che ha fatto, per questa ragione invoco un confronto di pace. Punizione? Sono decisioni della società, non spetta a me stabilire le decisioni più appropriate".