Aggressione Orban, il comunicato del Verona: "Prendiamo le distanze e condanniamo ogni violenza"

Comunicato dell'Hellas Verona dopo il brutto episodio che ha coinvolto il proprio tesserato Gift Orban e un tifoso gialloblù al termine della gara persa oggi col Milan 0-1. Questa la nota appena diramata dal club scaligero:

"Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento.

Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti".