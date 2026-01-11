Roma a caccia di attaccanti, nuova idea Malen: trattativa in corso con l'Aston Villa

Non solo Raspadori, per il quale la Roma attende il definitivo via libera da parte del calciatore stesso, perché i giallorossi stanno sondando numerose piste di mercato alla ricerca di un volto novo da aggiungere al proprio reparto d'attacco. E l'ultima idea in tal senso conduce al profilo di Donyell Malen (26 anni).

A riferire la notizia è Il Tempo, che spiega come la Roma abbia preso i primi contatti con l'Aston Villa che detiene il cartellino di Malen, per provare a mettere le mani sull'attaccante classe '99. La trattativa è impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Malen è un attaccante versatile, in grado di agire sia da riferimento al centro (ma con un'interpretazione più mobile) che volendo anche da seconda punta o più largo. L'Aston Villa, la stessa squadra dalla quale la Roma ha già un altro interprete per la trequarti come il giamaicano Bailey, che fino a qui non è però riuscito a lasciare il segno anche per problematiche di natura fisica, lo ha acquistato un anno fa, nel mercato di gennaio del 2025, dal Borussia Dortmund per 25 milioni di euro. In questo avvio di stagione a Birmingham, il classe '99 Malen ha messo insieme 29 presenze e 7 gol tra Premier League, coppe nazionali ed Europa League. Può essere un nome alternativo a Zirkzee.