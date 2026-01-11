Pro Patria al sesto ko consecutivo. Bolzoni: "Partiamo sempre male"

Francesco Bolzoni, tecnico della Pro Patria ha analizzato la sesta sconfitta consecutiva in campionato, arrivata nella sfida persa in casa contro l'Inter U23. Ecco quanto riportato da VareseNews:

"Quello che ho detto a loro è che sullo 0-2 è facile giocare, ma alla fine hanno avuto una reazione. Come sempre partiamo male, malissimo, e dobbiamo lavorarci tanto: nei primi minuti non riusciamo ad alzare la pressione, palla lunga, va in angolo e prendi gol. Prendere gol dopo tre minuti un po’ ti taglia le gambe. Fisicamente stiamo bene: Ferri e Schirò hanno fatto 100 minuti di grande intensità, Mastroianni è uscito cotto dopo 70 minuti intensi e Orfei ha fatto bene.

La squadra dal punto di vista fisico c’è, il problema non è quello ma l’approccio, perché subire gol subito ti condiziona la partita. La formazione è stata particolare perché Renelus e Ganz hanno avuto la febbre per diversi giorni e su Renelus ho avuto il dubbio fino alla rifinitura. Anche con lui avremmo giocato con questo modulo e alla fine non abbiamo fatto male, potrebbe essere quello che utilizzeremo".