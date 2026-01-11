Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 21:49Serie C
Alessandra Stefanelli

Seconda sconfitta consecutiva per il Livorno, battuto 2-1 dalla Juventus Next Gen nella gara delle 12.30. Un risultato che lascia rammarico in casa amaranto, soprattutto per quanto visto sul campo, come ha spiegato nel post partita il tecnico Roberto Venturato, intervenuto ai microfoni di Radiobruno.it.

L’allenatore ha analizzato con lucidità la gara, partendo dal primo tempo: “Questa è una partita che dovevamo vincere, abbiamo creato almeno cinque palle gol nel primo tempo. Non siamo stati concreti nel portare a casa quello che meritavamo. La prestazione è stata importante, dispiace non finalizzare quanto creiamo: è il gioco che va valutato”. Venturato invita però a non perdere equilibrio: “Dobbiamo mantenere la calma e continuare su questa strada, cercando di migliorare su difetti oggettivi, come il gol banale che abbiamo preso”.

Spazio poi alle scelte difensive e alle valutazioni sui singoli: “Mawete aveva un problema e ho preferito inserire Gentile per non perdere un cambio obbligato. Nwachukwu ha qualità, ma dobbiamo evitare di concedere situazioni come quella del primo tiro in porta della Juventus. Per 50 minuti la squadra ha espresso un calcio importante”. Su Luperini, Venturato chiarisce: “È un giocatore importante che può darci una mano, ma non aveva i 90 minuti nelle gambe”.

Infine lo sguardo è già rivolto al futuro e alla prossima trasferta: “Dobbiamo lottare tutte le partite con le unghie e con i denti, lavorare e crescere. Quanto fatto oggi non basta: ogni gara dobbiamo dare il massimo per portare a casa i risultati”.

