Inter-Napoli 2-2, Di Canio: "McTominay impressionante, incarna al meglio la mentalità di Conte"
Commento a caldo di Paolo Di Canio negli studi di Sky Sport dopo lo spettacolare pareggio per 2-2 fra Inter e Napoli a San Siro nel posticipo domenicale della 20^ giornata. Questo il pensiero dell'attaccante:
"Pareggio giusto, con gli ultimi 20 minuti di partita bellissimi. Nel Napoli bene tutta la squadra ma McTominay secondo me incarna la mentalità di Antonio Conte: sbaglia all'inizio (sul gol di Dimarco, ndr), ma non c'è problema, si continua e fa due gol. Arriva in area come una mezzala ma poi calcia come un attaccante vero. E' impressionante questo box to box continuo. Senza Neres ed i suoi strappi questi inserimenti servono ancora di più al Napoli".
