Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”

Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 22:42Serie B
Davide Verduci
fonte https://www.padovacalcio.it/

Un inizio d'anno che definire "col botto" è quasi riduttivo per il Padova. Gli uomini di mister Matteo Andreoletti si sono aggiudicati i tre punti nel derby veneto-emiliano di questo pomeriggio, superando il Modena per 2 a 0 e regalando ai propri tifosi una vittoria di capitale importanza per la classifica e il morale. La chiave del successo biancoscudato è stata una miscela letale di sacrificio difensivo e cinismo sotto porta. I padroni di casa, pur subendo il gioco degli emiliani per quasi tutta la partita, hanno saputo stringere i denti, chiudendo ogni spazio e lottando su ogni pallone. La retroguardia ha retto l'urto, mentre in fase offensiva la squadra si è dimostrata glaciale.

Ecco le parole di Andreoletti a padovacalcio.it nel post partita: “ sapevo che loro fossero forti, non pensavo così tanto, mi hanno impressionato. Oggi siamo stati fortunati ma la fortuna bisogna andare a prendersela: i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà. È chiaro che quando giochi contro un avversario così non puoi metterla sulla qualità o sul fisico, devi giocartela con le tue migliori caratteristiche e secondo me la nostra squadra ha un cuore enorme che ci permette di giocarcela con tutti. Oggi il Modena ha un po’ modificato il modo di venire a prendere l’avversario, hanno scelto di essere più aggressivi davanti e di metterla spesso sull’uno contro uno, ci hanno sorpresi un po’ ma dobbiamo essere più bravi a contrattaccare in queste situazioni. La scelta di mettere Seghetti e Lasagna è stata fatta proprio per attaccarli a campo aperto e non abbassare la squadra, potevamo fare di più nelle ripartenze sicuramente, ma contro questi avversari non è facile.

“Con questa partita si chiude un percorso, ovvero il girone d’andata, e ora inizia un nuovo campionato: siamo partiti da outsider ed essere oggi a 25 punti è meraviglioso. La Serie B non ti permette di rilassarti ma sicuramente avere questo vantaggio sugli avversari ci aiuta. Affrontare il girone di ritorno con questo spirito è la cosa che più mi dà fiducia, ci teniamo stretto questo vantaggio sulle altre. Avessimo giocato in trasferta non credo avremmo vinto, e nemmeno all’Euganeo di un anno e mezzo fa: oggi il pubblico ha fatto la differenza, è stato la miccia per l’atteggiamento dei ragazzi. L’inno mi emoziona ogni volta, quando eravamo in difficoltà ci hanno spinto ancora di più e senza i tifosi oggi forse non avremmo nemmeno pareggiato.”

Il tecnico è intervenuto così poi alle domande fatte in riferimento alla solidità della sua difesa e ai goal: “Dal punto di vista individuale alcuni ragazzi hanno fatto una prestazione incredibile ma ciò che risalta è lo spirito della squadra, pronta a difendersi sempre con le unghie e con i denti. Le fondamenta per il futuro del Padova sono queste, poi speriamo di giocare sempre meglio ma a Palermo, pur giocando bene, non abbiamo raccolto punti: oggi forse abbiamo giocato meno bene ma i ragazzi si meritano la vittoria per quanto dato in campo.
Per Mattia (Bortolussi) non ero preoccupato ma sono contento sia tornato al gol, per Lasagna sono ugualmente felice che abbia trovato il gol al rientro. Sorrentino è stato determinante oggi, ha fatto delle parate straordinarie.”

Articoli correlati
Padova-Modena, i convocati di Andreoletti: indisponibili Bacci e Favale Padova-Modena, i convocati di Andreoletti: indisponibili Bacci e Favale
Padova, Andreoletti: "Domani un nuovo inizio. Modena costruita per l'alta classifica"... Padova, Andreoletti: "Domani un nuovo inizio. Modena costruita per l'alta classifica"
Padova, Andreoletti: "Gomez grande valore aggiunto. Mercato? Siamo in buone mani"... Padova, Andreoletti: "Gomez grande valore aggiunto. Mercato? Siamo in buone mani"
Altre notizie Serie B
Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”... Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"... Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”... Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro
Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più" Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più"
Palermo, Inzaghi: "Comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò che non... Palermo, Inzaghi: "Comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò che non ti aspetti"
Pescara, Sebastiani: "Per noi il VAR non esiste. Dagasso al Venezia? Non c'è nulla"... Pescara, Sebastiani: "Per noi il VAR non esiste. Dagasso al Venezia? Non c'è nulla"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, classifica aggiornata: in vetta ci sono 4 squadre in 4 punti
Immagine top news n.1 Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Immagine top news n.2 Spettacolo a San Siro, Inter e Napoli si annullano a vicenda: la sfida Scudetto finisce 2-2
Immagine top news n.3 Sorpresa dall'Inghilterra: Paratici alla Fiorentina solo a febbraio. Finirà il mercato al Tottenham
Immagine top news n.4 Raspadori-Roma, per As il giocatore aspetta il Napoli. E Simeone lo prova titolare
Immagine top news n.5 Lazio, Sarri: "La speranza è che in estate ci siano 2-3 acquisti per il salto di qualità"
Immagine top news n.6 L'ex Roma Nelsson fa felice la Lazio: Sarri vince di misura a Verona. Esordio Taylor e Ratkov
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti chiede rinforzi: Chiesa e un terzino nel mirino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Bastoni: "Mi tengo il girone d'andata, ricordo la percezione su di noi ad inizio anno"
Immagine news Serie A n.2 Inter-Napoli, tra poco Stellini in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Di Lorenzo: "In partita fino all'ultimo, come vuole Conte. E' un pareggio giusto"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Dimarco: "Con una sconfitta avevi il Napoli a -1, importante non aver perso"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla prova"
Immagine news Serie A n.6 Bergomi sull'Inter dopo il Napoli: "È questa, bella da vedere ma anche disattenzioni sui gol"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Immagine news Serie B n.4 Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal rosso"
Immagine news Serie C n.4 Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45'
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria al sesto ko consecutivo. Bolzoni: "Partiamo sempre male"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)