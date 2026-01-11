Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”

Un altro, amaro, capitolo si aggiunge alla crisi di risultati del Modena. I canarini di Andrea Sottil escono sconfitti per 2 a 0 dalla trasferta veneta contro la neopromossa Padova, partita che evidenzia ancora una volta un'evidente sterilità offensiva e fragilità difensiva. I numeri della gara raccontano una storia di dominio quasi totale da parte del Modena, che ha macinato gioco e creato innumerevoli occasioni da gol. La squadra ha mostrato propositività e ha messo sotto pressione costante la difesa biancoscudata. Eppure, il calcio è strano: a negare la gioia del gol ai gialloblù ci si è messa anche la sfortuna, con ben tre legni colpiti nel corso del secondo tempo.

Ecco le parole spese del tecnico piemontese dopo la partita presso modenacalcio.it: “E’ difficile commentare questo risultato, è stata una partita dove abbiamo fatto 50 tocchi nella loro area, 32 tiri, colpito 3 legni, subendo una sola occasione nel primo tempo e subendo il goal al novantesimo passato. La prestazione è stata ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre perché gli avversari sono stati bravi a sfruttare le occasioni su delle disattenzioni nostre, sui gol dobbiamo stare più attenti, paghiamo dazio alla prima svista. In questo momento qui bisogna restare lucidi, concentrati e uniti, la strada è quella giusta e dobbiamo continuare a lavorare. chiaramente bisogna limare degli episodi accaduti anche oggi dove alla prima disattenzione veniamo puniti.”

Successivamente ha proseguito il discorso sottolineando in una sintesi stretta l’andamento della partita dei suoi ragazzi: ”chiaramente bisogna limare degli episodi accaduti anche oggi dove alla prima disattenzione veniamo puniti. Se si andasse a vedere quello che ha espresso la squadra nei cento minuti, i numeri si conoscono, si è giocato ad una porta sola e tra pali, traverse, miracoli del portiere e goal mangiati purtroppo usciamo sconfitti di nuovo.

Chiudiamo il girone di andata con 29 punti, archiviamo questo capitolo e andiamo avanti perché comunque in questo momento qui dobbiamo essere compatti, forti (cosa che siamo) lucidi e lavorare.”