Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"

Ilario Monterisi autore del gol che ha sbloccato la partita poi vinta dal suo Frosinone per 2-0 contro il Catanzaro ha rilasciato alcune dichiarazioni nel postpartita.

Ilario, hai sbloccato una partita complicata: sono tre punti importanti?

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Catanzaro è una grande squadra e l’abbiamo affrontata con molto rispetto. Siamo stati bravi a non innervosirci, perché non era semplice giocare contro una squadra tutta sotto la linea della palla. Abbiamo letto bene i momenti della gara e colpito al momento giusto, ma dobbiamo ancora migliorare nel lavoro che stiamo facendo”.

È il carattere il fattore chiave del Frosinone?

“Il carattere deve esserci in una squadra che vuole vincere. Se capita una partita in cui qualcuno è sottotono, il gruppo riesce a trascinarlo proprio grazie al carattere. Questa è la nostra forza in questo girone d’andata. Dobbiamo essere bravi a dare continuità a questo aspetto nei prossimi quattro mesi”.

È finito il girone d’andata: avete lanciato un segnale al campionato?

“Dalla partita di Venezia siamo cresciuti ancora di più, ma questo non significa essere presuntuosi. Siamo consapevoli del nostro valore e non è cambiato nulla né con le vittorie né con le sconfitte. Ho belle sensazioni sin dal ritiro: dobbiamo alimentarle e ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Tu sei un veterano di questa squadra: qual è il vostro compito nei confronti dei ragazzi più giovani del gruppo?

“Dobbiamo portare rispetto. Siamo un gruppo di ragazzi bravissimi e non c’è mai stato alcun tipo di intoppo. Dobbiamo essere bravi ad alimentare questa magia, che è una cosa bella, e portarla avanti insieme”.