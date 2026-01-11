Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"

Successo tutt’altro che semplice per l’Union Brescia, che piega il Trento al termine di una gara combattuta e intensa. Le Rondinelle portano a casa tre punti pesanti grazie a due reti arrivate da situazioni di palla inattiva, confermando solidità, compattezza e grande attenzione ai dettagli.

A spiegare il valore della vittoria è stato Frederik Sørensen, intervenuto in mixed zone:

“Sì, è stata una vittoria sofferta, lo sapevamo che il Trento è una squadra ostica. Abbiamo segnato due gol su palla inattiva, uno su calcio di rigore e uno su rimessa laterale, e fa sempre piacere. Dimostra che le partite si possono vincere anche senza gol su azione: quando non riesci a sfondare col gioco aperto, i dettagli su calcio piazzato o rimessa diventano fondamentali. È una grande dimostrazione di squadra”.

Tra gli episodi decisivi spicca il gol di Silvestri, arrivato con uno splendido colpo di testa. Sørensen ne ha parlato con entusiasmo:

“Sì, ha fatto un gran gol, è proprio il suo marchio di fabbrica. Lo vogliamo agevolare il più possibile in quella zona lì, perché sappiamo che se la palla arriva alta lui ci arriva sempre con la testa: ha un ferro da stiro al posto della fronte! Sta facendo le cose per bene e, come me, è un guerriero anche in fase difensiva. Ce la stiamo godendo tutti”.

Fondamentale anche il supporto del pubblico, che ha spinto la squadra nei momenti più difficili:

“Quando vai a riscaldarti e vedi lo stadio già pieno, ti dà una carica incredibile. Ti spinge a voler fare bene, a voler vincere in casa. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’, ma avere la curva dietro che ti sostiene ti dà quella spinta in più per portare a casa i tre punti”.