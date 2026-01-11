Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’

Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 22:37Serie C
Alessandra Stefanelli

Match incredibile nel posticipo serale del Girone B di Serie C tra Pineto e Guidonia Montecelio. La formazione di casa, guidata da Ivan Tisci, sembrava avere il match in pugno dopo aver chiuso il primo tempo avanti 3-1, mostrando solidità e controllo. Una sensazione rafforzata ulteriormente al 64’, quando gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Cristini.

E invece, proprio nel momento più favorevole, il Pineto si è spento. Il Guidonia Montecelio non ha smesso di crederci e al 69’ ha accorciato le distanze con Zuppel, riaprendo la gara. L’attaccante, di proprietà del Trapani, ha poi completato una rimonta clamorosa nel finale: al 98’, in pieno recupero, ha trasformato con freddezza il calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo di Ienco, firmando la tripletta personale.

Un pareggio amarissimo per il Pineto, che spreca un doppio vantaggio e la superiorità numerica, e un risultato che ha il sapore dell’impresa per il Guidonia Montecelio, protagonista di una rimonta destinata a restare negli archivi della stagione.

SERIE C - 21ª GIORNATA
GIRONE A
Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1
32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)
Giana Erminio-Renate 0-1
34' Karlsson
Vicenza-Ospitaletto 1-0
5' Cuomo
Union Brescia-Trento 2-1
20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)
Pergolettese-Lumezzane 0-2
37' Mancini, 64' Caccavo
Pro Patria-Inter U23 1-2
4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)
Alcione Milano-Cittadella 1-0
78' Ciappellano, 90' Morselli
Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1
83' Ledonne (N), 90'+6 Saccani (D)
Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1
45'+5 Mattioli
Lecco-Triestina 1-0
43' Sipos

Classifica: Vicenza 53, Union Brescia 42, Lecco 41, Cittadella 35, Alcione Milano 33, Renate 31, Inter U23 31, Trento 30, Arzignano Valchiampo 27, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Lumezzane 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 24, Novara 23, Ospitaletto 23, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ascoli-Ternana 1-0
64' D'Uffizi
Torres-Campobasso 2-2
15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè (T)
Ravenna-Forlì 0-0
Livorno-Juventus Next Gen 1-2
7' Di Carmine (L), 12' Puczka (J), 84' Guerra (J)
Carpi-Pianese 1-1
63' Panelli (C), 87' Sodero (P)

Domenica 11 gennaio
Arezzo-Pontedera 1-0
27' aut. Biagini

Perugia-Bra 1-1
41' Lionetti (B), 92' Nepi (P)
Sambenedettese-Gubbio 0-0
Pineto-Guidonia Montecelio 3-3
8' Vigliotti (P), 13' Gagliardi (P), 31'/69'/98' rig. Zuppel (G), 43' Ienco (P)
Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 46, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 32, Vis Pesaro 27, Campobasso 27, Guidonia Montecelio 27, Pianese 27, Juventus Next Gen 27, Carpi 27, Ternana 26, Forlì 25, Livorno 19, Gubbio 20, Sambenedettese 20, Perugia 19, Bra 17, Torres 15, Pontedera 14
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45' Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45'
La Top 11 del Girone B di Serie C: Bellini abbatte il muro dell'Ascoli La Top 11 del Girone B di Serie C: Bellini abbatte il muro dell'Ascoli
Ravenna, si lavora al ritorno di Galuppini dal Mantova. Zagrè verso il Pineto Ravenna, si lavora al ritorno di Galuppini dal Mantova. Zagrè verso il Pineto
Altre notizie Serie C
Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende... Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’
Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su... Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"
Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal... Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal rosso"
Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque... Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"
Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45' Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45'
Pro Patria al sesto ko consecutivo. Bolzoni: "Partiamo sempre male" Pro Patria al sesto ko consecutivo. Bolzoni: "Partiamo sempre male"
Casarano in difficoltà, Di Bari duro dopo il ko: "Troppi errori individuali, non... Casarano in difficoltà, Di Bari duro dopo il ko: "Troppi errori individuali, non è più accettabile"
Juventus Next Gen corsara a Livorno, Brambilla soddisfatto: "Vittoria di maturità... Juventus Next Gen corsara a Livorno, Brambilla soddisfatto: "Vittoria di maturità su un campo difficile"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, classifica aggiornata: in vetta ci sono 4 squadre in 4 punti
Immagine top news n.1 Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Immagine top news n.2 Spettacolo a San Siro, Inter e Napoli si annullano a vicenda: la sfida Scudetto finisce 2-2
Immagine top news n.3 Sorpresa dall'Inghilterra: Paratici alla Fiorentina solo a febbraio. Finirà il mercato al Tottenham
Immagine top news n.4 Raspadori-Roma, per As il giocatore aspetta il Napoli. E Simeone lo prova titolare
Immagine top news n.5 Lazio, Sarri: "La speranza è che in estate ci siano 2-3 acquisti per il salto di qualità"
Immagine top news n.6 L'ex Roma Nelsson fa felice la Lazio: Sarri vince di misura a Verona. Esordio Taylor e Ratkov
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti chiede rinforzi: Chiesa e un terzino nel mirino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Bastoni: "Mi tengo il girone d'andata, ricordo la percezione su di noi ad inizio anno"
Immagine news Serie A n.2 Inter-Napoli, tra poco Stellini in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Di Lorenzo: "In partita fino all'ultimo, come vuole Conte. E' un pareggio giusto"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Dimarco: "Con una sconfitta avevi il Napoli a -1, importante non aver perso"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla prova"
Immagine news Serie A n.6 Bergomi sull'Inter dopo il Napoli: "È questa, bella da vedere ma anche disattenzioni sui gol"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Immagine news Serie B n.4 Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal rosso"
Immagine news Serie C n.4 Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45'
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria al sesto ko consecutivo. Bolzoni: "Partiamo sempre male"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)