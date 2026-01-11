Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’

Match incredibile nel posticipo serale del Girone B di Serie C tra Pineto e Guidonia Montecelio. La formazione di casa, guidata da Ivan Tisci, sembrava avere il match in pugno dopo aver chiuso il primo tempo avanti 3-1, mostrando solidità e controllo. Una sensazione rafforzata ulteriormente al 64’, quando gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Cristini.

E invece, proprio nel momento più favorevole, il Pineto si è spento. Il Guidonia Montecelio non ha smesso di crederci e al 69’ ha accorciato le distanze con Zuppel, riaprendo la gara. L’attaccante, di proprietà del Trapani, ha poi completato una rimonta clamorosa nel finale: al 98’, in pieno recupero, ha trasformato con freddezza il calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo di Ienco, firmando la tripletta personale.

Un pareggio amarissimo per il Pineto, che spreca un doppio vantaggio e la superiorità numerica, e un risultato che ha il sapore dell’impresa per il Guidonia Montecelio, protagonista di una rimonta destinata a restare negli archivi della stagione.

SERIE C - 21ª GIORNATA

GIRONE A

Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1

32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)

Giana Erminio-Renate 0-1

34' Karlsson

Vicenza-Ospitaletto 1-0

5' Cuomo

Union Brescia-Trento 2-1

20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)

Pergolettese-Lumezzane 0-2

37' Mancini, 64' Caccavo

Pro Patria-Inter U23 1-2

4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)

Alcione Milano-Cittadella 1-0

78' Ciappellano, 90' Morselli

Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1

83' Ledonne (N), 90'+6 Saccani (D)

Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1

45'+5 Mattioli

Lecco-Triestina 1-0

43' Sipos

Classifica: Vicenza 53, Union Brescia 42, Lecco 41, Cittadella 35, Alcione Milano 33, Renate 31, Inter U23 31, Trento 30, Arzignano Valchiampo 27, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Lumezzane 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 24, Novara 23, Ospitaletto 23, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

* una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ascoli-Ternana 1-0

64' D'Uffizi

Torres-Campobasso 2-2

15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè (T)

Ravenna-Forlì 0-0

Livorno-Juventus Next Gen 1-2

7' Di Carmine (L), 12' Puczka (J), 84' Guerra (J)

Carpi-Pianese 1-1

63' Panelli (C), 87' Sodero (P)

Domenica 11 gennaio

Arezzo-Pontedera 1-0

27' aut. Biagini

Perugia-Bra 1-1

41' Lionetti (B), 92' Nepi (P)

Sambenedettese-Gubbio 0-0

Pineto-Guidonia Montecelio 3-3

8' Vigliotti (P), 13' Gagliardi (P), 31'/69'/98' rig. Zuppel (G), 43' Ienco (P)

Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 46, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 32, Vis Pesaro 27, Campobasso 27, Guidonia Montecelio 27, Pianese 27, Juventus Next Gen 27, Carpi 27, Ternana 26, Forlì 25, Livorno 19, Gubbio 20, Sambenedettese 20, Perugia 19, Bra 17, Torres 15, Pontedera 14

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva