Il Napoli riprende due volte l'Inter, De Laurentiis: "Bellissima partita! E con i 9 assenti..."

Il Napoli ha venduto cara la pelle nella sfida Scudetto sul campo dell'Inter e, andato due volte sotto, ha sempre saputo ribattere colpo su colpo alle segnature nerazzurre.

Una prestazione, quella offerta dal Napoli, che non può che far contento il presidente del club campano, Aurelio De Laurentiis. Ha infatti scritto ADL sul suo profilo X, a pochi minuti di distanza dalla fine della partita sul campo dell'Inter: "Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?".

Il Napoli dopo il pareggio per 2-2 sul campo dell'Inter rimane a -4 dall'Inter, agganciando al 3° posto momentaneo della classifica la Roma a 39 punti, con i giallorossi che però hanno una partita in più sui campani.